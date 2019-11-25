So übertragen Sie ein Onleihe-E-Book vom PC auf den E-Book-Reader

Onleihe ist ein Tool für die digitale Ausleihe aus Bibliotheken. Wenn Sie mit der Web-Version von Onleihe am PC ein E-Book herunterladen, findet sich unter Downloads eine ACSM-Datei (URLLink.acsm). Das ist eine Container-Datei, welche die Information zum Download des E-Books und den dazugehörigen Kopierschutz enthält.

Öffnen können Sie diese Datei am PC oder Laptop mit Adobe Digital Editions (ADE), eine kostenlose Software, mit der kopiergeschützte E-Books geöffnet, verwaltet und auf ein mobiles Endgerät übertragen werden können. ADE können Sie hier herunterladen.

Wichtig: Beim ersten Mal müssen Sie zuerst den Computer noch autorisieren, das heisst, Sie müssen einen E-Book-Anbieter angeben. Wählen Sie hier Adobe-ID und melden sich damit an. Wie das geht, steht unserem Workshop. Im Anschluss wird das E-Book geöffnet.

Doch wie kommt diese Container-Datei nun auf Ihren E-Book-Reader?