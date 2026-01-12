So verbessert ein VPN Ihren Winterurlaub

Sichere Planung und Buchung

Bei der Online-Planung Ihres Skiurlaubs – ob Flüge, Hotels oder Skipässe – sind Ihre Daten in öffentlichen WLANs (z. B. an Flughäfen, in Cafés oder Skihütten) potenziell bedroht. Ein VPN verschlüsselt Ihre Verbindung und schützt Ihre sensiblen Informationen effektiv vor Cyberangriffen.

Mit NordVPN geniessen Sie zusätzlich den umfassenden Bedrohungsschutz Pro™. Dieser erkennt Phishing-Seiten, blockiert dubiose Buchungsplattformen, schädliche Downloads, lästige Tracker und übermässige Werbung – für sorgenfreies und sicheres Online-Buchen.

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Bessere Angebote sichern

Viele Reise-Websites passen ihre Preise dynamisch an Ihren Standort an. Mit einem VPN können Sie Ihren virtuellen Standort wechseln und so günstigere Angebote für Flüge, Ski-Hotels und Mietwagen finden. Vergleichen Sie die Preise, indem Sie verschiedene VPN-Server wählen – so lassen sich oft Einsparungen erzielen.

Extra-Spartipp für Reisen: Nutzen Sie unterwegs eine eSIM, um weltweit günstig im Internet zu surfen und hohe Roaming-Gebühren zu vermeiden. Mit der Saily eSIM-App, entwickelt von NordVPN, können Sie in wenigen Klicks preiswerte Datenpakete für über 200 Reiseziele buchen und bleiben überall flexibel vernetzt.

Entertainment unterwegs und vor Ort

Lange Wartezeiten am Flughafen oder entspannte Abende im Ski-Resort können Sie ideal mit Streaming verbringen. Da Ihre gewohnten Dienste im Ausland häufig nicht wie gewohnt funktionieren, verbinden Sie sich einfach per VPN mit einem Server in Ihrem Heimatland – so geniessen Sie Ihre Lieblingsinhalte und Sportevents ohne Einschränkungen.

Auch der Zugriff auf Online-Banking, Nachrichtenportale oder andere vertraute Dienste kann im Ausland eingeschränkt sein oder eine lokale IP-Adresse verlangen. Mit einem Schweizer VPN-Server surfen Sie weiterhin wie gewohnt und bleiben auf der sicheren Seite.

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Mehr Privatsphäre im Ski-Resort

Kostenlose WLANs in Resorts oder Lodges sind selten sicher. Ein VPN schützt Ihre Daten in diesen gemeinsam genutzten Netzwerken. Auch wenn Sie auf Reisen remote arbeiten, gewährleistet ein VPN den sicheren Zugriff auf Firmennetzwerke und Dateien.

Fazit: Mit NordVPN in den Winterurlaub

Ein VPN ist ein unverzichtbarer Begleiter für Ihren Winterurlaub – für bessere Preise, sichere Verbindungen und uneingeschränkten Zugriff auf Inhalte. Installieren Sie NordVPN vor Ihrer Abreise auf all Ihren Geräten, um Ihren Urlaub entspannt und sicher zu geniessen.

NordVPN bietet tausende Server weltweit und ist einer der schnellsten Dienste auf dem Markt, dank seines modernen NordLynx-Protokolls. Ausserdem kann man NordVPN auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen.

Mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen, wie dem Bedrohungsschutz Pro™ und den Extra-Tools wie dem Passwortmanager NordPass, Cloud-Speicher NordLocker und Incogni schützt Nord Ihr digitales Leben rundum. Der beste Deal des Winters ist das 2-Jahres-Ultra-Paket von NordVPN – hier erhalten Sie NordVPN, NordPass, NordLocker und Incogni. Auf dieses Paket gibt es 70 % Rabatt sowie einen CHF 50 TWINT-Gutschein gratis obendrauf.

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