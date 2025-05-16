Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
16. Mai 2025
Lesedauer 2 Min.

Auch wieder faltbar

Sony Kopfhörer WH-1000XM6 vorgestellt - Unboxing-Video

Sony hat mit dem kabellosen Noise Cancelling Kopfhörer WH-1000XM6 das neue Modell seiner 1000X-Serie präsentiert. Wir können bereits ein Unboxing-Video zeigen.
© (Quelle: Sony)

Für diesen neuen Kopfhörer der 1000X-Serie hat sich Sony drei Jahre Zeit gelassen. Kein Wunder kann der WH-1000XM6 mit etlichen Verbesserungen aufwarten.

Unser Testbericht folgt demnächst. Hier schon mal ein Unboxing-Video, das wir am Launch-Presseanlass von Sony "quick and dirty" drehen konnten.

Sony preist das neue Modell wie folgt. Unser Test wird zeigen, ob sich die Versprechungen bewahrheiten.

  • Die preisgekrönte 1000X-Serie erhält mit dem WH-1000XM6 einen gebührenden Nachfolger mit dem fortschrittlichsten Noise Cancelling von Sony
  • Der neue QN3 Prozessor maximiert die Performance der nun 12 verbauten Mikrofone und minimiert effektiv ungewünschte Geräusche
  • Dank der engen Zusammenarbeit mit Mastering-Ingenieuren von weltweit führenden Aufnahmestudios, liefert der WH-1000XM6 ein herausragendes Sounderlebnis
  • Der beliebte Faltmechanismus hält Einzug in das nahtlose und überarbeitete Design des WH-1000XM6
  • Breitere Kopfbügel aus Soft-Fit-Leder sorgen für optimalen Tragekomfort ganz unabhängig von Kopfform und Accessoires

Der WH-1000XM6 ist ab Mai 2025 in den Farben Schwarz, Platin-Silber und Midnight Blue zu einem UVP von 449 Franken erhältlich.

Kommentare

Sony Kopfhörer
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare