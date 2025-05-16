16. Mai 2025
Lesedauer 2 Min.
Auch wieder faltbar
Sony Kopfhörer WH-1000XM6 vorgestellt - Unboxing-Video
Sony hat mit dem kabellosen Noise Cancelling Kopfhörer WH-1000XM6 das neue Modell seiner 1000X-Serie präsentiert. Wir können bereits ein Unboxing-Video zeigen.
Für diesen neuen Kopfhörer der 1000X-Serie hat sich Sony drei Jahre Zeit gelassen. Kein Wunder kann der WH-1000XM6 mit etlichen Verbesserungen aufwarten.
Unser Testbericht folgt demnächst. Hier schon mal ein Unboxing-Video, das wir am Launch-Presseanlass von Sony "quick and dirty" drehen konnten.
Sony preist das neue Modell wie folgt. Unser Test wird zeigen, ob sich die Versprechungen bewahrheiten.
- Die preisgekrönte 1000X-Serie erhält mit dem WH-1000XM6 einen gebührenden Nachfolger mit dem fortschrittlichsten Noise Cancelling von Sony
- Der neue QN3 Prozessor maximiert die Performance der nun 12 verbauten Mikrofone und minimiert effektiv ungewünschte Geräusche
- Dank der engen Zusammenarbeit mit Mastering-Ingenieuren von weltweit führenden Aufnahmestudios, liefert der WH-1000XM6 ein herausragendes Sounderlebnis
- Der beliebte Faltmechanismus hält Einzug in das nahtlose und überarbeitete Design des WH-1000XM6
- Breitere Kopfbügel aus Soft-Fit-Leder sorgen für optimalen Tragekomfort ganz unabhängig von Kopfform und Accessoires
Der WH-1000XM6 ist ab Mai 2025 in den Farben Schwarz, Platin-Silber und Midnight Blue zu einem UVP von 449 Franken erhältlich.
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