Sony Kopfhörer WH-1000XM6 vorgestellt - Unboxing-Video

Für diesen neuen Kopfhörer der 1000X-Serie hat sich Sony drei Jahre Zeit gelassen. Kein Wunder kann der WH-1000XM6 mit etlichen Verbesserungen aufwarten.

Unser Testbericht folgt demnächst. Hier schon mal ein Unboxing-Video, das wir am Launch-Presseanlass von Sony "quick and dirty" drehen konnten.