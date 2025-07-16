SPIE bringt Schweizer KI-Chatbot

SPIE Schweiz, Teil des europäischen Multitechnik-Dienstleisters SPIE, hat den KI-Chatbot ASKIA vorgestellt. Die Lösung richtet sich an Schweizer Unternehmen und basiert auf GPT-4o-Technologie. Ziel ist es, Mitarbeitenden den schnellen und sicheren Zugriff auf internes Wissen zu ermöglichen. ASKIA steht übrigens für «ASK, KI, AI» und symbolisiert die Kernfunktion des Chatbots: nämlich das Stellen von Fragen an die Künstliche Intelligenz.

ASKIA nutzt zwei Betriebsmodi: Einen «Unternehmens-GPT» für interne Informationen und einen «Global-GPT» für allgemeine Anwendungen. So werden sowohl interne Datenquellen wie Wissensdatenbanken effizient erschlossen als auch externe Fragen beantwortet – und das mehrsprachig, unter anderem auf Deutsch, Französisch und Englisch.

Integration in wenigen Stunden

Der Chatbot lässt sich laut SPIE innert weniger Stunden in bestehende IT-Systeme integrieren. Die Lösung wird vollständig in einem Schweizer Azure-Rechenzentrum gehostet und erfüllt damit hohe Anforderungen an Datenschutz und Compliance.