Alle Dateien eines bestimmten Typs löschen

Im Artikel «Google Fotos auf dem Desktop-PC speichern» lasen Sie, wie Sie aus Google Fotos alle Ihre Bilder mittels «Google Takeout» herunterladen. Wie Sie dort erfahren haben, kommen in der Zip-Datei auch haufenweise Textdateien mit Endung .json mit.

Falls Sie diese nicht brauchen, wie lassen sie sich am schnellsten löschen, ohne jeden Ordner aufsuchen zu müssen? Wir zeigen für Windows und Linux (Mint) je zwei Möglichkeiten.

So gehts unter Windows

Per Explorer: Öffnen Sie den Ordner, in welchem Sie diese Dateien löschen wollen, im Datei-Explorer. Nun möchten Sie im aktuellen Ordner und in allen Unterordnern beispielsweise sämtliche Dateien mit Endung .json loswerden. Tippen Sie oben rechts *.json ins Suchfeld und drücken Sie Enter. Die Suchfunktion zeigt schon standardmässig alle zutreffenden Dateien im aktuellen Ordner und in den Unterordnern an. Wechseln Sie am besten oben via Anzeigen zu Details. Scrollen Sie durch die Liste und prüfen Sie anhand der Spalte «Typ», ob es sich wirklich ausschliesslich um die Dateien des gesuchten Typs (JSON) handelt. Wenn ja, klicken Sie in die Resultatliste, markieren alles mit Ctrl+A (Strg+A) und befördern die Dateien mit Delete in den Papierkorb.