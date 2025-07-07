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Patrick Hediger
7. Jul 2025
Lesedauer 2 Min.

«Nick»

Strassenverkehrsamt Zug führt einen Voicebot ein

Die Mitarbeitenden des Strassenverkehrsamtes erhalten Unterstützung: Seit dem 1. Juli 2025 gibt ein Voicebot telefonische Auskunft auf häufig gestellte Fragen.
© (Quelle: Kanton Zug)

Das Strassenverkehrsamt ist die erste Organisation, die einen Sprachroboter – einen sogenannten «Voicebot» – in der Verwaltung des Kantons Zug als Pilot einführt. Das Strassenverkehrsamt beantwortet jährlich über 60’000 Telefonanrufe. Mit der Einführung von «Nick» sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Strassenverkehrsamtes entlastet und der Kundenservice erhöht werden. Zudem wirkt sich der Voicebot positiv auf die Erreichbarkeit aus: Die Kundschaft kann rund um die Uhr und das ganze Jahr telefonisch Kontakt aufnehmen.

Kundenfreundlichkeit soll konstant verbessert werden

Der Sprachroboter kann ausgewählte Fragen, die dem Strassenverkehrsamt per Telefon gestellt werden, beantworten. Eingebaut ist auch ein SMS-Service bei einem Anruf über das Mobiltelefon: Auf Wunsch verschickt «Nick» nach dem Gespräch weitere Informationen per SMS. Ausserdem optimiert er seine Antworten mit der zunehmenden Nutzung der Kundschaft. Das Strassenverkehrsamt holt zur Verbesserung des Voicebots zudem laufend Kundenfeedbacks ein. Der Datenschutz bleibt durchgehend gewährleistet.

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