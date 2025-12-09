Strava-Report 2025: Junge Menschen setzen auf echte Erlebnisse statt Bildschirme

Der aktuelle „Year in Sport“-Report von Strava zeigt: Vor allem die Generation Z verlagert ihren Fokus weg vom digitalen Konsum hin zu realen Aktivitäten. Laufen, Krafttraining und gemeinsame Erlebnisse in Clubs gewinnen bei den 15- bis 30-Jährigen massiv an Bedeutung.

Laut der Umfrage unter über 30.000 Personen plant mehr als die Hälfte der Gen Z, Strava 2026 intensiver zu nutzen – während Instagram und TikTok gleichbleibend oder weniger verwendet werden. Für viele wird Fitness sogar zur Priorität im Urlaub. Zudem gibt die Gen Z doppelt so viel Geld für Fitness aus wie die Gen X – Wearables stehen dabei ganz oben. Fast 40 % suchen beim Sport gezielt nach sozialen Kontakten.

Vielfalt, Community und Technologie prägen das Jahr

Der beliebteste Sport auf Strava bleibt Laufen, getrieben auch von der Lust an der Teilnahme an Renn-Events. Wandern belegt 2025 Platz zwei der meistgetrackten Aktivitäten. Krafttraining legt zu, gerade bei den Jungen. Die Gen Z nennt es doppelt so oft wie die Gen X als Hauptsportart. Disziplinen wie Skifahren und Snowboarden zu erlernen empfinden viele junge Menschen als Herausforderung.

14 Milliarden vergebene „Kudos“ belegen die hohe Aktivität auf Strava. Die Zahl neuer Clubs hat sich 2025 fast vervierfacht, wobei Wander- und Laufgruppen besonders stark wachsen.

Die Ergebnisse basieren auf der Analyse von Milliarden von Aktivitäten aus der globalen Community von Strava sowie auf Umfragen unter mehr als 30.000 Personen (Strava-NutzerInnen und -Nicht-NutzerInnen).