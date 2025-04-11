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Patrick Hediger
11. Apr 2025
Lesedauer 3 Min.

Treueangebot

Sunrise belohnt Kunden mit kostenlosem Perplexity Pro-Abo für ein Jahr

Alle bestehenden Sunrise Privat-Kundinnen und -Kunden können ein einjähriges Perplexity Pro-Abo im Wert von rund 240 Franken erhalten.
© (Quelle: Sunrise)

Im Vergleich zur Gratis-Version von Perplexity bietet der Perplexity Pro-Zugang erweiterte KI-Funktionen wie fortschrittliche Analyse-Tools, Nutzung von GPT-4 sowie Bildgenerierung. Das Perplexity Pro-Angebot konkretisiert die bereits bekanntgegebene Partnerschaft von Sunrise und Perplexity, einer führenden Plattform für KI-gestützte Wissenssuche, die auf Echtzeit-Informationen, Quellenangaben und eine dialogorientierte Nutzerführung setzt.

Am 6. März 2025 wurde die exklusive Partnerschaft von Sunrise mit Perplexity bekannt gegeben. Nun folgt hier der nächste Schritt mit diesem Treueangebot: Alle bestehenden Privat-Kundinnen und -Kunden mit einem Abo erhalten einen einjährigen Zugang zu Perplexity Pro geschenkt, dem sonst kostenpflichtigen Abonnement (rund CHF 20.-/Monat) der KI-gestützten Such- und Informationsplattform Perplexity.

Aufgepast! Es gilt die folgende Einschränkung:

Gültig nur für neue Perplexity Pro Abonnenten, die zuvor kein Konto erstellt oder ein Probeabo genutzt haben.

Der Gutschein für dieses exklusive Angebot im Schweizer Telekommunikationsmarkt ist ab sofort verfügbar und kann via Sunrise Login über Sunrise Moments eingelöst werden – das Treueprogramm für Abo-Kundinnen und -Kunden.

Perplexity Pro: Maximierte KI

Während die kostenlose Version von Perplexity KI-gestütztes Suchen für alltägliche Bedürfnisse wie Reiseplanung, Fitness-Routinen oder das Entdecken neuer Hobbys bietet, geht Perplexity Pro weiter: Nutzerinnen und Nutzer der Pro-Version profitieren von erweiterten Funktionen wie dem Zugriff auf leistungsstärkere KI-Modelle (z. B. GPT-4), der Möglichkeit, Bilder zu generieren, sowie von fortschrittlichen Analyse-Tools für Dokumente und Daten. Perplexity Pro bietet personalisierte Empfehlungen, detailliertere Informationen und ermöglicht es, massgeschneiderte Inhalte für kreative Projekte zu erstellen – ein flexibel nutzbarer und hochwertiger KI-Service.

«Mit unserer Partnerschaft mit Perplexity erweitern wir unser Portfolio um fortschrittliche KI-Lösungen, die einen echten Mehrwert bieten. Der einjährige Gratis-Zugang zu Perplexity Pro ermöglicht es unseren Kundinnen und Kunden, modernste KI-Technologie mit wesentlichen Features zu nutzen, und damit ihren Alltag effizienter und smarter zu gestalten. Ganz wichtig ist uns, dass mit diesem Extra wiederum die Kundentreue belohnt wird – und wir mit relevanten digitalen Tools unser Kernprodukt bereichern», sagt Christoph Richartz, Chief Consumer Officer Main Brand bei Sunrise.

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