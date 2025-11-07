Sunrise bringt neue Zweitmarke CHmobile mit Einführungstiefpreis in die Schweiz

Der reguläre Preis von CHmobile Start beträgt 19.90 Franken pro Monat. Aktuell ist das Abo für 9.90 Franken zu haben. Das umfangreichere Abo CHmobile Plus kostet regulär 29.90 Franken pro Monat. Aktuell ist es auch für 9.90 Franken zu haben. Jetzt buchbar auf www.chmobile.ch

Telekom-Experte Ralf Beyeler von moneyland.ch hat analysiert, was die neuen Abos von Sunrise konkret bieten:

Ab sofort bietet Sunrise zwei Handy-Abos unter seiner neuen Zweitmarke CH Mobile an. Beide Handy-Abos beinhalten eine Flatrate mit unlimitierten Anrufen und SMS innerhalb der Schweiz. CH Mobile erhebt keine Aufschaltgebühr und sieht keine Mindestvertragsdauer vor.

Das günstigere Abo umfasst 10 GB Datenvolumen pro Monat für die Nutzung in der Schweiz. Das teurere Abo ermöglicht unlimitierten Internetzugang in der Schweiz sowie 3 GB Datenroaming pro Monat, insbesondere in Europa.

Fazit von Telekom-Experte Ralf Beyeler von moneyland.ch

Positiv ist, dass Sunrise den Markt mit neuen Angeboten im Billigsegment belebt. Bisher hat Sunrise diesen Markt der Konkurrenz überlassen. Konsumentinnen und Konsumenten erhalten nun eine grössere Auswahl und profitieren vom verstärkten Wettbewerb.

Meiner Einschätzung nach steckt hinter der Lancierung von CH Mobile eine strategische Überlegung von Sunrise. Der Anbieter möchte vermeiden, dass bestehende Kundinnen und Kunden innerhalb einer bestehenden Marke zu einem günstigeren Angebot wechseln. Darum bringt Sunrise die günstigeren Angebote unter einem neuen Markennamen auf den Markt.