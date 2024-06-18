Swiss-Bankers-Mastercard verweigert SBB-Zahlung

Diese verweigerte aber die Abbuchungserlaubnis, so dass die SBB-App die Fehlermeldung (siehe Screen) «ER-1002» mit dem Text: «Zahlung fehlgeschlagen» [..] «Möglicherweise wurde die Bezugslimite überschritten» anzeigte. Und: Um den «Easyride»-Modus weiterhin zu benutzen, begleichen Sie zuerst den offenen Betrag».

Als der Anwender das Problem bemerkte, versicherte er sich zuerst über den Deckungsbetrag (Guthaben) der Kreditkarte, und meldete infolgedessen das Problem direkt beim Kreditkartenanbieter «Swiss-Bankers». Es wurde festgestellt: Die Karte hatte einen «hohen Deckungsbetrag». Die Summe, die vom Anwender beglichen werden sollte, belief sich auf unter 20 Franken.

Nimmt das Unternehmen Endkunden überhaupt ernst?

Nach dem ersten Telefonat, bei dem der Nutzer ausdrücklich schnellstmöglich um einen Rückruf/Lösung gebeten hatte, passierte eine Woche lang (!) erst einmal gar nichts. Beim zweiten Telefonat kam der Rückruf 3 Tage später. Immerhin!?

Der «O»-Ton der Kundendienstmitarbeiterin: «Man entschuldige sich, man sei sich dem Problem bewusst und arbeite an einer Lösung. Mehr könne man jetzt aber nicht tun.»

PCtipp meint: Sieht so ein guter Kundensupport aus? Wohl eher nicht. Dem Anwender blieb in dem geschilderten Fall kurzfristig nichts anderes übrig als jede Fahrt direkt am (teureren!) Fahrscheinautomaten zu lösen. Und das bereits, so auf Nachfrage von PCtipp, schon einen halben Monat lang! Wir finden: eine zufriedenstellende Kundenbindung sieht anders aus, ganz sicher aber nicht so wie sie das Unternehmen Swiss Bankers bietet. Unser Tipp: Es gibt auch noch andere, vielleicht sogar bessere und seriösere Kreditkartenunternehmen.

In eigener Sache: Wer mehr über die SBB-Mobile-App-Dienst «Easyride» erfahren will, kann dies im Rahmen unserer kostenlosen Webinarreihe, bei der wir die App und ihre Möglichkeiten ausfürhlich vorstellen, nacholen. Das kostenlose Webinar gibt es hier zum Anschauen.