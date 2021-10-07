Swisscom-Clouddienst MyCloud ist neu kostenpflichtig

Gegenüber dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» begründet Swisscom-Sprecherin Annina Merk die neuen Cloud-Abos mit geänderten Bedürfnissen. «Immer mehr Kunden speichern immer mehr und grössere Dateien online. Deshalb können wir langfristig nicht kostenlos und unbegrenzt Speicher anbieten.»

Preise vergleichbar mit der Konkurrenz

Die neuen Preise sind mit Tarifen anderer bekannter Cloudanbieter vergleichbar. Beispielsweise bei Googles Clouddienst Google One sind 15 GB Datenspeicher kostenlos, anschliessend gehts los mit Preisen ab Fr. 2.- pro Monat für 100 GB, 2 TB Speicher kostet Fr. 10.- im Monat. Das geht bis zu Fr. 150.- im Monat für 30 TB.

Microsofts OneDrive bietet nur 5 GB gratis (OneDrive Basic), 100 GB kosten Fr. 1.95 pro Monat (OneDrive Standalone), 2 TB gibt es nicht als Abo, sondern 1 TB kosten Fr. 6.95 pro Monat (Microsoft 365 Single) oder 6 TB gibts für Fr. 10.95 monatlich (Microsoft 365 Family). Bei den zwei Letztgenannten sind dann allerdings auch Office-Dienste wie Outlook oder Excel dabei.

Wer einen anderen Schweizer Clouddienst sucht, könnte bei Infomaniak fündig werden. Für den Clouddienst kDrive sind 3 GB Speicher gratis, 2 TB kosten Fr. 5.95 pro Monat (Solo) und das geht bis Fr. 23.90 pro Monat für 106 TB (Pro, für Unternehmen). Die kostenpflichtigen Dienste kann man 30 Tage testen.