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Patrick Hediger
24. Sep 2025
Lesedauer 3 Min.

Claude 4 Sonnet genutzt

Swisscom startet künstliche Intelligenz myAI in der Schweiz

Mit myAI lanciert Swisscom eine neue KI-Assistentin, welche aus und für die Schweiz entwickelt wurde und bis Ende 2025 kostenlos nutzbar ist. Wer sie nutzen will, braucht ein Swisscom Login. Die Pro-Version kostet ab 2026 monatlich 14.90 Franken.
© (Quelle: Swisscom)

myAI bietet Funktionen von Texterstellung über Datenanalyse bis hin zu kreativen Anwendungen wie Bildgenerierung. myAI setzt auf Datenschutz, Transparenz und eine klare Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Schweizer Bevölkerung.

Swissness als Differenzierungsmerkmal

Im Unterschied zu internationalen Plattformen garantiert Swisscom, dass Nutzerdaten nicht für das Training von Sprachmodellen, Profiling-Zwecke oder zur Weiterverarbeitung bei Dritten verwendet werden. Die Datenverarbeitung erfolgt auf AWS-Infrastruktur (Amazon Web Services), bleibt aber vollständig unter Kontrolle von Swisscom. Mit myAI verfolgt Swisscom die Vision, einen digitalen Begleiter zu schaffen, der den Alltag spürbar erleichtert – für alle, die hohen Wert auf einfache Bedienung, Transparenz und lokale Verankerung in der Schweiz legen. 

© Quelle: Swisscom

 «myAI ist unsere Antwort darauf, wie KI aussehen soll: vertrauenswürdig, verständlich und kundenorientiert. Ganz im Sinne von «Entdecke, was du kannst», verbinden wir Innovation mit Vertrauen und übernehmen Verantwortung für eine sichere, digitale Zukunft», so Dirk Wierzbitzki, Leiter Privatkunden bei Swisscom und Mitglied des ExCo Schweiz.

Nebst dem sorgsamen Umgang mit den Kundendaten ist Swisscom wichtig, dass ihre Kundinnen und Kunden nicht noch ein weiteres Login bei einem ihnen meist unbekannten Anbieter einrichten müssen. Der Zugang ist einfach und die Abrechnung, falls das Pro-Modell genutzt wird, geht ebenso einfach und bequem über die Swisscom-Rechnung.

Technologische Grundlage

© Quelle: Swisscom

myAI wird auf AWS gehosted und nutzt Anthropics Claude 4 Sonnet Sprachmodell, das über AWS Bedrock als Cloud-Service bereitgestellt wird. Das Modell unterstützt Text- und Bildverarbeitung und verfügt über eine grosse Verarbeitungskapazität, was die Analyse umfangreicher Dokumente und Codebasen ermöglicht. Swisscom prüft auch laufend weitere Modelle für künftige Integrationen in myAI.

Preismodell und Ausblick

© Quelle: Swisscom

Die Pro-Version von myAI kostet ab 2026 monatlich CHF 14.90 und steht bis Ende Jahr allen Interessierten kostenlos zur Verfügung. Eine Basisversion bleibt kostenfrei. Swisscom plant, myAI in enger Abstimmung mit den Bedürfnissen der Schweizer Nutzerschaft kontinuierlich auszubauen. Geplant sind unter anderem weitere Kooperationen mit Schweizer Partnern.

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