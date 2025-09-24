Swisscom startet künstliche Intelligenz myAI in der Schweiz

myAI bietet Funktionen von Texterstellung über Datenanalyse bis hin zu kreativen Anwendungen wie Bildgenerierung. myAI setzt auf Datenschutz, Transparenz und eine klare Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Schweizer Bevölkerung.

Swissness als Differenzierungsmerkmal

Im Unterschied zu internationalen Plattformen garantiert Swisscom, dass Nutzerdaten nicht für das Training von Sprachmodellen, Profiling-Zwecke oder zur Weiterverarbeitung bei Dritten verwendet werden. Die Datenverarbeitung erfolgt auf AWS-Infrastruktur (Amazon Web Services), bleibt aber vollständig unter Kontrolle von Swisscom. Mit myAI verfolgt Swisscom die Vision, einen digitalen Begleiter zu schaffen, der den Alltag spürbar erleichtert – für alle, die hohen Wert auf einfache Bedienung, Transparenz und lokale Verankerung in der Schweiz legen.