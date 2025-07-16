Anzeige
Anzeige
Anzeige
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
16. Jul 2025
Lesedauer 3 Min.

Wertekonflikt

T‑Mobile streicht Diversity und Gleichstellung – und erhält Deal-Zustimmung

Wenige Tage bevor die US-Regierung zwei Grossübernahmen von T‑Mobile genehmigte, erklärte der Konzern das Ende aller Programme zu Vielfalt und Gleichstellung. Die Entscheidung wirft Fragen zum Verhältnis von Konzernwerten und wirtschaftlicher Opportunität auf.

Offizielle Markenkommunikation der Telekom: In Europa steht das Unternehmen für Nähe und Vielfalt. In den USA hat die Tochter T‑Mobile nun entsprechende Programme eingestellt.

© (Quelle: Telekom)

Ein Schreiben an die US-Regulierungsbehörde FCC hat in der vergangenen Woche internationale Aufmerksamkeit erregt: T‑Mobile US, Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, gab dort das vollständige Ende aller internen Programme zu Diversity, Equity und Inclusion (DEI) bekannt. In der Mitteilung an FCC-Kommissar Brendan Carr heisst es, die Programme seien „nicht nur dem Namen nach, sondern auch in der Sache“ eingestellt worden.

Nur wenige Tage später genehmigte die FCC zwei milliardenschwere Übernahmen durch T‑Mobile: den Kauf grosser Teile des US-Mobilfunkanbieters United States Cellular für rund 4,4 Milliarden US-Dollar sowie die Akquisition des Glasfaseranbieters Metronet. Auch das US-Justizministerium beendete zügig seine kartellrechtliche Prüfung.

Der enge zeitliche Zusammenhang lässt wenig Raum für Zufall. Beobachter in den USA werten die DEI-Abschaffung als strategischen Schritt, um mögliche politische Widerstände auf Seiten der republikanisch geführten Behörden abzubauen. Besonders FCC-Kommissar Brendan Carr, ein prominenter Kritiker von DEI-Programmen, dürfte durch das Signal positiv gestimmt worden sein.

In Deutschland stösst die Entscheidung auf Kritik. Organisationen wie Campact werfen dem Konzern vor, sich hierzulande als Förderer gesellschaftlicher Vielfalt zu inszenieren – etwa mit Regenbogenkampagnen zum Christopher Street Day – während in den USA genau dieses Engagement fallengelassen werde, sobald es regulatorisch unbequem wird. Der Vorwurf der Doppelmoral steht im Raum.

Die Deutsche Telekom selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu dem Vorgang geäussert. Laut Brancheninformationen sei die Entscheidung ein rein US-bezogener Schritt unter politischem Druck gewesen; die Diversity-Strategie im Konzern bleibe hiervon unberührt. Eine klare Abgrenzung oder kritische Stellungnahme zum Vorgehen der Tochtergesellschaft fehlt jedoch.

Ein weiterer Aspekt, der in der öffentlichen Debatte bislang kaum Beachtung fand: Zeitgleich zur Genehmigung der Deals einigte sich die FCC mit T‑Mobile auf ein Massnahmenpaket zum Schutz von Netzbau-Subunternehmern. Dazu zählen höhere Vergütungssätze, klarere Vertragsstrukturen und Schutz vor Scheinselbstständigkeit. Beobachter sprechen von einem "Rettungspaket für Auftragnehmer", das ebenfalls als politische Konzession interpretiert werden kann, jedoch in der Medienberichterstattung fast vollständig unterging.

Der Fall T‑Mobile zeigt exemplarisch, wie wirtschaftliche Interessen unter politischem Druck unternehmerische Werte relativieren können. Für die Deutsche Telekom wirft das Verhalten ihrer US-Tochter unbequeme Fragen auf: Was gilt noch als unverrückbares Prinzip? Und was wird zur Verhandlungsmasse, wenn es um Marktanteile geht?

Kommentare

Telekommunikation
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare