Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
12. Aug 2019
Lesedauer 2 Min.

News

Telegram: stumme Nachrichten und Langsam-Modus

Der Messenger bringt mit seinem Update auf Version 5.10 einen Slow Mode für Gruppen und Nachrichten ohne Ton.

Nachrichten in einem Telegram-Chat ohne Ton

© Quelle: cm/PCtipp

Das Telegram-Update 5.10 (Android, iOS) bringt unter anderem lautlose Nachrichten und einen Slow Mode für Gruppen.

Nachrichten ohne Ton

Nachrichten in einem Telegram-Chat ohne Ton

 © Quelle: cm/PCtipp

Wer in Vorlesungen, Sitzungen oder einfach bei der Arbeit ist, den können Nachrichten mit Ton stören. Manchmal möchte man das Gerät aber vielleicht dennoch nicht auf lautlos stellen. Oder man vergisst, den Bitte-nicht-Stören-Modus zu aktivieren. So oder so: Um den Empfänger nicht mit diversen Pings in den Wahnsinn zu treiben, kann man ab sofort Telegram-Nachrichten ohne Ton verschicken. Dazu drückt man die Senden-Taste etwas länger und tippt dann auf Ohne Ton senden.

Slow Mode für Gruppen

Wenn ein Admin den Langsam-Modus in einer Gruppe aktiviert, können Sie nur eine Nachricht pro gewähltem Intervall senden. Ein Timer zeigt Ihnen, wie lange Sie warten müssen, bis die nächste Nachricht verschickt wird.

Hierzu tippt man innerhalb eines Gruppen-Chats auf die drei übereinanderliegenden Punkte und wählt Stummschalten. Danach wählt man die Dauer, beispielsweise Stumm für 1 Stunde.

Wenn Sie einem Gruppen-Chat nicht mehr non-stop folgen können oder wollen: der Slow Mode

 © Quelle: Telegram/Screenshot

Weitere neue Funktionen:

  • Animierte Emojis: Nachdem kürzlich animierte Sticker kamen, gibt es neu animierte Emojis, beispielsweise den Daumen-Hoch.
  • Überarbeitetes Anhang-Menü für Android: Die Miniatur-Ansichten wurden grösser. Wer auf das Büroklammer-Symbol tippt, sieht eine Bildervorschau für eine schnellere Fotoauswahl. Durch eine Wischgeste nach oben können Sie direkt durch die Fotos scrollen. Unterhalb kann man nach links oder rechts wischen, um weitere Anhang-Optionen zu sehen, beispielsweise Musik.

Lesen Sie mehr zu weiteren Änderungen im Telegram-Blog (Englisch).

Inhalt

Kommentare

Audio Android Hardware iOS Software WhatsApp Software & Tools Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare