Telegram: stumme Nachrichten und Langsam-Modus

Wer in Vorlesungen, Sitzungen oder einfach bei der Arbeit ist, den können Nachrichten mit Ton stören. Manchmal möchte man das Gerät aber vielleicht dennoch nicht auf lautlos stellen. Oder man vergisst, den Bitte-nicht-Stören-Modus zu aktivieren. So oder so: Um den Empfänger nicht mit diversen Pings in den Wahnsinn zu treiben, kann man ab sofort Telegram-Nachrichten ohne Ton verschicken. Dazu drückt man die Senden-Taste etwas länger und tippt dann auf Ohne Ton senden.

Slow Mode für Gruppen

Wenn ein Admin den Langsam-Modus in einer Gruppe aktiviert, können Sie nur eine Nachricht pro gewähltem Intervall senden. Ein Timer zeigt Ihnen, wie lange Sie warten müssen, bis die nächste Nachricht verschickt wird.

Hierzu tippt man innerhalb eines Gruppen-Chats auf die drei übereinanderliegenden Punkte und wählt Stummschalten. Danach wählt man die Dauer, beispielsweise Stumm für 1 Stunde.