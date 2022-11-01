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Claudia Maag
1. Nov 2022
Lesedauer 3 Min.

Schweizer Messenger

TeleGuard erhält eigene IP-Telefonie-Funktion

Mit der Version 2.3.0 wird es mittels IP-Call möglich, weltweit beliebige Telefonnummern anzurufen. Dies ist kostenpflichtig. Zudem erhielt das Design einen neuen Anstrich.

TeleGuard-Version 2.3.0 mit IP-Telefonie

© (Quelle: Swisscows AG)

Die Entwickler des laut eigener Aussage datenschutzfreundlichen Schweizer Messengers TeleGuard lancieren mit der Version 2.3.0 eine eigene IP-Lösung (Internettelefonie). Dadurch können Nutzerinnen und Nutzer weltweit beliebige Telefonnummern anrufen (Mobil- und Festnetztelefonie), wodurch im Ausland Roaming-Gebühren wegfallen. Für die Verwendung muss allerdings zunächst ein Guthaben auf das TeleGuard-Konto geladen werden.

So funktionierts

In der mobilen TeleGuard-Version tippen Sie oben rechts auf das Hamburger-Menü. In der Menüleiste finden Sie neu IP-Telefonie. Tippen Sie darauf. Sie können nun Mobil- oder Festnetznummern anrufen. Hierfür muss man sein Guthaben aufladen. Derzeit kann an aus 5, 20 oder 100 Franken auswählen. Tippen Sie auf die Schaltfläche Bezahlen CHF X.00. Ein Blick in die Zahlungsmodalitäten zeigt, dass man via Google Pay bzw. Kreditkarte bezahlt. Dies wurde in unserem Hands-on nicht abgeschlossen. Wer dies möchte, tippt auf Tippen & Kaufen.

Hier finden Sie die TelGuard-IP-Funktion

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Business-Version soll im November starten

Die IP-Telefonie sei ein weiterer Schritt in Richtung Business-Lösung, schreibt Swisscows AG in einer Mitteilung. Ausserdem sollen zur Lancierung der Business-Lösung die Sprach- und Videokonferenzen bis 100 Teilnehmer möglich sein, wie es im Communiqué weiter heisst. TeleGuard denkt hier an berufsbezogene Gruppen wie Ärzte, Anwälte und diverse Beratergruppen sowie Schulen und soziale Einrichtungen. Im November 2022 wird die Swisscows AG für alle interessierten Business-Kunden eine Rabatt-Aktion starten, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Moderneres Design

Mit der Version 2.3.0 wurde einerseits das Design grundlegend modernisiert und andererseits das Interface farblich angepasst. Ein Blick in die Messenger-App aus der Schweiz zeigt, dass sie nun nicht mehr ganz so bunt (bzw. pink) daherkommt, was positiv auffällt.

TeleGuard ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt und für die Nutzung muss weder eine Telefonnummer noch eine E-Mail-Adresse preisgegeben werden. Der Messenger aus der Schweiz ist kostenlos für Windows, als APK-Datei, für Android und iOS verfügbar (Downloadbereich finden Sie hier). Über diesen Link finden Sie unsere Tipps für TeleGuard. TeleGuard ist ein Messenger des Schweizer Unternehmens Swisscows AG, welches auch die Swisscows-Suchmaschine betreibt.

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