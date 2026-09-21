Telekom führt IoT-Roaming im Satellitennetz von Iridium ein

Fahrzeuge, Anlagen und Maschinen, die über M2M-Module ans Netz angebunden sind, brauchen sichere Verbindungen zum Netz. Da diese über terrestrische Mobilfunknetze nicht immer möglich sind, erweitert die Telekom ihre im Frühjahr gestartete Multiorbit-IoT-Roaming-Lösung mit Iridium als zusätzlichem Satellitenpartner. Die Vereinbarung verbindet nun das globale IoT-Netzwerk der Telekom mit Iridiums Satellitennetz im niedrigen Erdorbit (LEO).

Das Portfolio an Satelliten-IoT-Partnern des Netzbetreibers umfasst jetzt Skylo, für Konnektivität über Satelliten in der geostationären Erdumlaufbahn (GEO), sowie Sateliot, OQ Technology und Iridium für die LEO-Konnektivität. Dieses breite Partner-Ökosystem bietet den Kunden mehr Auswahl und soll es der Telekom ermöglichen, terrestrische und nicht-terrestrische Netzwerke für zuverlässige IoT-Konnektivität global zu kombinieren.

Ein praktisches Beispiel wurde auf dem Deutsche Telekom Satellite Day 2026 demonstriert: Ein Toyota-Fahrzeug sendete eine Sprachnachricht über das Satellitennetz von Iridium. Das Fahrzeug verwendete ein Modem von Nordic Semiconductor mit einer Telekom IoT-SIM. Die Nachricht wurde mit standardbasierter NB-IoT-Technologie übertragen und mit NESC codiert, dem KI-basierten Sprachcodec des Fraunhofer IIS. Das Demo zeigte, wie ein Fahrzeug ausserhalb der terrestrischen Netzabdeckung verbunden bleiben kann. Im Alltag könnte diese Art der Konnektivität Fahrzeugen und anderen Geräten in abgelegenen Gebieten helfen, wichtige Informationen weiterhin zu senden, wenn terrestrische Netze unterbrochen sind.

Die technische Integration und das globale Roaming-Abkommen zwischen Iridium und Deutsche Telekom IoT wurden bereits abgeschlossen. Die Iridium-Konstellation ist nun kommerziell für Telekom IoT-Kunden mit kompatiblen NB-IoT-Geräten erhältlich. Das funktioniert zunächst mit Nordic Semiconductor-Modulen und der neuesten Firmware, die nach und nach für ausgewählte Kunden zur Verfügung gestellt wird. Erste europäische IoT-Lösungsanbieter testen bereits Anwendungen im Iridium-Netz mit der Global SIM der Telekom.