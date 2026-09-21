Walter Zollinger neuer CEO von Teleboy

Walter Zollinger kennt Teleboy seit vielen Jahren und war dem Unternehmen bereits als Geschäftsführer und Verwaltungsrat verbunden. Masopust wird Mitglied des Verwaltungsrats und wird Teleboy weiterhin strategisch begleiten.

Victor Masopust hat die Entwicklung von Teleboy während rund 14 Jahren massgeblich geprägt. In dieser Zeit entwickelte sich das Unternehmen vom Online-TV-Guide und Streaminganbieter zu einem vollwertigen Schweizer Telekommunikationsanbieter mit TV, Internet, Festnetz und Mobile.

«Teleboy hat mich über viele Jahre begleitet und war für mich weit mehr als eine klassische CEO-Aufgabe. Wir haben das Unternehmen technologisch und unternehmerisch grundlegend weiterentwickelt und immer wieder neu erfunden. Nun ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, die operative Verantwortung abzugeben und mich neuen unternehmerischen Themen zu widmen», sagt Victor Masopust.

Die operative Leitung übernimmt Walter Zollinger. Als Partner der Tom Talent Holding AG, der Hauptaktionärin von Teleboy, ist er eng mit dem Unternehmen verbunden. Er kennt Teleboy und dessen Umfeld seit vielen Jahren und war bereits früher in der Geschäftsführung sowie später im Verwaltungsrat tätig. Damit setzt Teleboy beim Wechsel an der Spitze auf Kontinuität.

Masopust bleibt Teleboy als neues Mitglied des Verwaltungsrats verbunden. In dieser Funktion wird er das Unternehmen insbesondere bei strategischen Fragestellungen und dem Einsatz künstlicher Intelligenz begleiten.

Künftig konzentriert sich Masopust auf eigene unternehmerische Projekte und Beteiligungen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf künstlicher Intelligenz: Unter anderem entwickelt er eigene KI-gestützte Produkte und begleitet Unternehmen bei der KI-gestützten Produktentwicklung und Transformation.