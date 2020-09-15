Test: iMac 27 Zoll (2020)

Apple verspricht einen fliessenden, problemlosen Umstieg – auch dank der Software «Rosetta 2», die bei alten Anwendungen notfalls mit einer Emulation unter die Arme greift. Damit kennen sich die Ingenieure aus: Das erste Rosetta sorgte bereits beim Umstieg auf die Intel-Architektur dafür, dass keine Anwendung zurückgelassen wird. Dessen ungeachtet könnte es in der ersten Zeit zu kleinen und weniger kleinen Hicksern kommen, die der Technikaffine in Kauf nehmen wird. Es lebe der Fortschritt!

Der Vorsichtige. Jeder Wechsel ist mit Risiken verbunden. Viele vorsichtige Anwender werden deshalb diesem Umstieg mit Skepsis begegnen. Für sie ist der aktuelle iMac auf Intel-Basis die Chance schlechthin, um für die nächsten Jahre mit einem top-aktuellen, steinsoliden Gerät zu arbeiten.

Der Abhängige. Im Gegensatz zu den Vorsichtigen ist die persönliche Meinung für die Anschaffung nicht relevant. Stattdessen muss ein System auf Gedeih und Verderb einfach nur so gut laufen, wie es bis anhin der Fall war. Unschwer zu erraten, dass diese Zielgruppe gerne zum iMac 2020 greifen wird.

Unsicherheiten

Einige Unsicherheiten stehen noch im Raum. So ist zurzeit nicht klar, wie gut die neuen Macs mit Windows 10 klarkommen werden. Diese Frage wird für all jene beschäftigen, die manchmal zweigleisig fahren müssen, weil sie in einer Windows-dominierten Umgebung arbeiten. Sie werden weiterhin auf einen «PC im Mac» setzen wollen, etwa mithilfe der Software Parallels Desktop oder VMware Fusion.

Unsicher ist auch die Lauffähigkeit von eher exotischen Programmen, die nicht immer genau nach Apples Richtlinien programmiert wurden – und je weiter sie sich von den Vorgaben entfernen, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit für mögliche Probleme. Dazu zählen auch Gerätetreiber und Plug-Ins für Programme, die sehr hardwarenah programmiert wurden. Doch dafür gibt es einen einfachen Test: Wenn eine Software unter macOS 10.15 «Catalina» und erst recht unter dem kommenden macOS 11 «Big Sur» läuft, dann wird sie den Sprung auf die neue Plattform sehr wahrscheinlich mitmachen. Und wenn nicht, sollte dieser Schuss vor den Bug Anlass genug sein, um sich in der Zwischenzeit nach einer fähigen Alternative umzusehen.

Fazit

Der iMac 2020 ist ein würdiger Abschluss einer Baureihe, die zum Aushängeschild für die Apple-Welt wurde. Es wird natürlich weitere iMacs mit Apples eigener CPU geben – doch hier und heute ist das aktuelle Modell ein leistungsfähiges Gerät, das auch anspruchsvolle Aufgaben in den nächsten Jahren klaglos bewältigen wird.

Dessen ungeachtet stellt sich die Frage, ob man wirklich noch auf eine Architektur setzen soll, die bereits abgekündigt ist. Wenn Sie sofort einen neuen iMac brauchen, dann sind Sie hier genau richtig – denn besser wird es mit den Intel-Prozessoren nicht mehr. Wenn Sie mit der Anschaffung hingegen noch ein Jahr oder zwei warten können, dann sollten Sie das auch tun – denn die Verheissungen der neuen Modelle sind unwiderstehlich. Und vielleicht bekommt der nächste iMac sogar ein neues Design.