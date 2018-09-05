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Claudia Maag
5. Sep 2018
Lesedauer 2 Min.

News

Threema auf dem Desktop verwenden – so gehts

Durch das Scannen eines QR-Codes sind Browser und Mobilgerät rasch miteinander verbunden.

Scannen Sie den QR-Code mit dem Smartphone

© Quelle: pctipp.ch/Screenshot

Durch das Scannen eines QR-Codes sind Browser und Mobilgerät rasch miteinander verbunden. Ihre Nachrichtenverläufe sind dann auf dem Desktop verfügbar. 

Scannen Sie den QR-Code mit dem Smartphone

 © Quelle: pctipp.ch/Screenshot

1. Öffnen Sie auf Ihrem Desktop-Computer die Webseite web.threema.ch. Auf der Seite sehen Sie einen QR-Code.

2. Wählen Sie in der Threema-App unter Einstellungen «Threema Web» (Schieber nach rechts). Aktivieren Sie den Scanner (Schieber von «Aus auf Ein»). Allenfalls werden Sie gefragt, das Threema-QR-Code-Plug-in zu installieren. Tippen Sie auf Ja und installieren Sie dieses. 

Chatten Sie von Ihrem Desktop

 © Quelle: pctipp.ch/Screenshot

3. Nun sollte sich der QR-Scanner auf Ihrem Smartphone öffnen. Halten Sie diesen über den QR-Code, den Sie vor sich an Ihrem Deskop-Computer sehen. 

Hinterlegen Sie ein Passwort, um den QR-Code nicht jedesmal scannen zu müssen

 © Quelle: pctipp.ch/Screenshot

 4. Voilà, im Browser am PC sehen Sie nun Threema Web mit Ihren Chats und den Kontakten.

Was etwas mühsam ist: Sie müssen jedesmal, wenn Sie Threema Web verwenden, mit dem Smartphone den Code scannen. Um dies zu vermeiden, können Sie vor dem Scannen ein Sitzungspasswort im Browser festlegen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuelle Threema-Version nutzen (> 3.0). Threema Web ist für die Android-Version von Threema verfügbar. Unterstützung für andere Plattformen ist laut Webseite in Vorbereitung.

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