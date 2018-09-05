Threema auf dem Desktop verwenden – so gehts

4. Voilà, im Browser am PC sehen Sie nun Threema Web mit Ihren Chats und den Kontakten.

Was etwas mühsam ist: Sie müssen jedesmal, wenn Sie Threema Web verwenden, mit dem Smartphone den Code scannen. Um dies zu vermeiden, können Sie vor dem Scannen ein Sitzungspasswort im Browser festlegen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuelle Threema-Version nutzen (> 3.0). Threema Web ist für die Android-Version von Threema verfügbar. Unterstützung für andere Plattformen ist laut Webseite in Vorbereitung.