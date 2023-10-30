Der Tiefpreis-Flyer von Fust

Express-Checks: Auf dieser Seite präsentiert Ihnen der PCtipp weitere Angebote des aktuellen Fust-Flyers. Die folgenden Kurzfazits sollen Ihnen helfen, ein im Prospekt gezeigtes Angebot besser einzuordnen. Bitte bedenken Sie: Informieren Sie sich bei Bedarf auch vor Ort, um sich ein genaueres Bild des Angebots zu machen. Die Angebote sind wie folgt erhältlich:

Wo: in jeder Fust-Filiale und unter www.fust.ch

Wann: bis zum 19. November 2023, solange Vorrat reicht

Express-Check: Apple Smartwatch Ultra Cellular (49 mm Titanium) für Fr. 599.90. Die Apple-Uhr ist der Vorgänger zum im September lancierten Ultra-2-Modell. Die Gretchenfrage: Lohnt sich der Kauf der Smartwatch für knapp 600 Franken oder sollte man eher zur neuen 2er-Variante greifen? Dazu vergleicht der PCtipp die beiden smarten Zeitgeber: Bei dem neuen Ultra-2-Modell hebt Apple die maximale Helligkeit auf 3000 Nits an. Bei der (ersten) Apple Watch Ultra beträgt sie nur 2000 Nits. Ausserdem kann das Ultra-2-Display in dunklen Räumen automatisch sehr stark abdunkeln, um nicht aufzufallen.

Und weiter: Die Watch Ultra hat noch den S8-Chip, das neue 2er-Modell dagegen den S9-Chip intus. Dieser ist leistungsfähiger und kann, nach Angaben von Apple, maschinelle Lernaufgaben doppelt so schnell berechnen. Das Mehr an Tempo ermöglicht auch neue Funktionen: Per Gestensteuerung (zweifacher Tipp von Daumen und Zeigefinger mit der Hand) können verschieden Dinge ausgeführt werden. So etwa die Rufentgegennahme, diverse Timer- oder Weckerfunktionen, das Stoppen und Starten der Musikwiedergabe, Fotos schiessen. Und: Mit dem Ultra-Wideband-Chip 2 gibts auch das AirTag-Feature. Zudem kann Siri auf der Ultra-2-Variante ohne aktive Internetverbindung (also WLAN oder Mobilfunk) verwendet werden. Der Rest ist allerdings identisch. Das heisst: Gehäuse-(grösse), IPX6-Schutz, sämtliche Ziffernblätter, Akkulaufzeit (max. 36h) und die Sensorik (z. B. Pulssensor, ein EKG, Barometer, Temperatur, Kompass, Unfall- sowie Sturzerkennung, Notrufauslösung) sind für beiden Modelle identisch.

Kurzfazit: In Anbetracht der aufgezählten Funktionen und Features lohnt sich der Kauf der neuen Apple-Ultra-2-Watch eher für «eingefleischte» Apple-Jünger. Im Umkehrschluss sind die knapp 600 Franken, die Fust für den Kauf der Ultra-1-Watch sehen will, sehr günstig. Deshalb an alle Apple-Fans (oder die es werden wollen): Dieses Fust-Tiefpreisangebot ist ein Schnäppchen. Kein anderer Anbieter hat die Smartwatch günstiger im Angebot. Deshalb geht unser Daumen steil.

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Express-Check 2: All-in-One-PC HP Pavilion 27-ca2730nz