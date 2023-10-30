Flyer-Check
Der Tiefpreis-Flyer von Fust
Was bedeutet die Fust-Tiefpreisgarantie genau? «Wenn Sie in einem anderen vergleichbaren Geschäft (= Internetshops oder Läden) in Ihrer Region das identische Produkt bei gleicher Leistung offiziell zu einem tieferen Preis kaufen können, zahlt Ihnen Fust bis 5 Tage nach dem Kauf die Preisdifferenz zurück.», so der Händler in seinen Regularien. PCtipp hat für diesen Flyer-Check ausschliesslich im Prospekt beworbene Tiefpreis-Garantie-Produkte gecheckt.
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Auf den Folgeseiten beurteilen wir die einzelnen Angebote ausführlicher. Hier gleich direkt drunter gehts weiter mit unserer Bildergalerie mit den Highlights des Fust-Flyers.
Flyer-Check 1: Samsung QE65QN85C
Was: Smart-TV Samsung QE65QN85C
Wo: in jeder Fust-Filiale und unter www.fust.ch
Wann: bis zum 19. November, solange Vorrat reicht
Preis: Fr. 1399.90
Der Mini-LED-TV zum Tiefpreis: Den QE65QN85C gibt es bei Fust für Fr. 1399.90. Samsungs Neo-QLED-TV ist bezüglich Bild- und Soundqualität eine interessante OLED-TV-Alternative.
Die Ausstattung:
- Bilddiagonale: 65" (163 cm), Neo QLED (Mini-LED)
- Auflösung: 3840 × 2160 Pixel (4K)
- Funktionen: Dolby Atmos, OTS, HDR10+, 100/120 Hz, Tizen
- Twin-Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
- Anschlüsse: 4 × HDMI 2.1 (4K@120 Hz), 2 × USB 2.0, WLAN, LAN
- Masse: 145 × 83 × 26 cm (B × H × T, mit Fuss)
PCtipp meint
Samsungs Smart-TV QE65QN85C ist aus dem Produktionsjahr 2023. Also aktuell. Der Hersteller positioniert den Fernseher im Mittelklassesegment. Beim Design geht sogar noch mehr: Beim Neo-Slim-Design handelt es sich nämlich um einen ultradünnen Millimeterrahmen. Aber auch innen drinnen spielt die Musik, und das gleich zweifach: Zum einen integriert der Samsung-TV die QLED-Technologie (Quantum Dots = Folie mit Nanopartikeln). Das ist eine dünne Schicht direkt hinter dem Panel, aber noch vor den Mini-LEDs, die das Farbspektrum aufweitet. Damit sollen hohe Helligkeitswerte, lebensnahe Farben möglich sein. Und zweitens sorgen eben die genannten Mini-LEDs für eine deutliche Bildverbesserung, da sie den Kontrast wie auch tiefe Schwarz- und reine Weisstöne erzeugen können. Technisch umgesetzt wird das durch eine präzise Ansteuerung der einzelnen Mini-LED-Dimming-Zonen. Als Software kommt das eigene Betriebssystems Tizen 7 (gesprochen: «Teisen») zum Einsatz. Und auch der Smart Hub ist beim 65 Zöller an Bord. Für den Sound ist das Feature «OTS» dabei: Das Kürzel, das für Object Tracking Sound steht, heisst übersetzt so viel wie «Sound, der den Bewegungen des Objekts im Bild folgt». Samsung integriert Stereosound (2.2.2-Kanal-System, 60 Watt) in den Smart-TV. Zur Ausstattung: Samsung bringt im Gehäuse 4 HDMI-2.1-Ports sowie zwei USB-Ports unter. Daneben sind auch Wi-Fi 5 respektive Bluetooth verbaut.
Fazit: Bildqualität, Verarbeitung und Ausstattung sind bei Samsungs QE65QN85C grosse Pluspunkte. Auch der Fust-Tiefpreis ist stimmig. Ein Top-Angebot.
Lesen Sie auf der nächsten Seite den Express-Check: Apple Smartwatch Ultra Cellular für Fr. 599.90
Express-Check 1: Apple Smartwatch Ultra Cellular
Express-Checks: Auf dieser Seite präsentiert Ihnen der PCtipp weitere Angebote des aktuellen Fust-Flyers. Die folgenden Kurzfazits sollen Ihnen helfen, ein im Prospekt gezeigtes Angebot besser einzuordnen. Bitte bedenken Sie: Informieren Sie sich bei Bedarf auch vor Ort, um sich ein genaueres Bild des Angebots zu machen. Die Angebote sind wie folgt erhältlich:
Wo: in jeder Fust-Filiale und unter www.fust.ch
Wann: bis zum 19. November 2023, solange Vorrat reicht
Express-Check: Apple Smartwatch Ultra Cellular (49 mm Titanium) für Fr. 599.90. Die Apple-Uhr ist der Vorgänger zum im September lancierten Ultra-2-Modell. Die Gretchenfrage: Lohnt sich der Kauf der Smartwatch für knapp 600 Franken oder sollte man eher zur neuen 2er-Variante greifen? Dazu vergleicht der PCtipp die beiden smarten Zeitgeber: Bei dem neuen Ultra-2-Modell hebt Apple die maximale Helligkeit auf 3000 Nits an. Bei der (ersten) Apple Watch Ultra beträgt sie nur 2000 Nits. Ausserdem kann das Ultra-2-Display in dunklen Räumen automatisch sehr stark abdunkeln, um nicht aufzufallen.
Und weiter: Die Watch Ultra hat noch den S8-Chip, das neue 2er-Modell dagegen den S9-Chip intus. Dieser ist leistungsfähiger und kann, nach Angaben von Apple, maschinelle Lernaufgaben doppelt so schnell berechnen. Das Mehr an Tempo ermöglicht auch neue Funktionen: Per Gestensteuerung (zweifacher Tipp von Daumen und Zeigefinger mit der Hand) können verschieden Dinge ausgeführt werden. So etwa die Rufentgegennahme, diverse Timer- oder Weckerfunktionen, das Stoppen und Starten der Musikwiedergabe, Fotos schiessen. Und: Mit dem Ultra-Wideband-Chip 2 gibts auch das AirTag-Feature. Zudem kann Siri auf der Ultra-2-Variante ohne aktive Internetverbindung (also WLAN oder Mobilfunk) verwendet werden. Der Rest ist allerdings identisch. Das heisst: Gehäuse-(grösse), IPX6-Schutz, sämtliche Ziffernblätter, Akkulaufzeit (max. 36h) und die Sensorik (z. B. Pulssensor, ein EKG, Barometer, Temperatur, Kompass, Unfall- sowie Sturzerkennung, Notrufauslösung) sind für beiden Modelle identisch.
Kurzfazit: In Anbetracht der aufgezählten Funktionen und Features lohnt sich der Kauf der neuen Apple-Ultra-2-Watch eher für «eingefleischte» Apple-Jünger. Im Umkehrschluss sind die knapp 600 Franken, die Fust für den Kauf der Ultra-1-Watch sehen will, sehr günstig. Deshalb an alle Apple-Fans (oder die es werden wollen): Dieses Fust-Tiefpreisangebot ist ein Schnäppchen. Kein anderer Anbieter hat die Smartwatch günstiger im Angebot. Deshalb geht unser Daumen steil.
Lesen Sie auf der nächsten Seite den Express-Check: All-in-One-PC HP Pavilion 27-ca2730nz für Fr. 999.90
Express-Check 2: All-in-One-PC HP Pavilion 27-ca2730nz
Wo: in jeder Fust-Filiale und unter www.fust.ch
Wann: ab sofort, bis zum 19. November 2023, solange Vorrat reicht
Express-Check: All-in-One-PC HP Pavilion 27-ca2730nz für Fr. 999.90. Der PC ist mit einem 27 Zoll grossen entspiegelten QHD-Bildschirm (Diagonale: 69 cm, 2560 × 1440 Bildpunkte) ausgestattet. Auf seiner Bildschirmrückseite, also hinter dem Bildschirm, integriert das Gerät einen vollständigen Computer. Das macht den Rechner schlank: Mit Massen von 61 × 19 × 48 cm (B × T × H) ist der All-in-One-PC recht kompakt gehalten. Dass er in nahezu jeder Stube ein gutes Bild abgeben dürfte, liegt aber am edlen Design: Das Chassis besteht aus Aluminium. Unten am nahezu rahmenlosen, matten und damit reflexionsarmen Panel sind die B&O-Stereo-Boxen ins Chassis eingelassen. Rückseitig, aber gut zugänglich, liegen die Anschlüsse des Pavilions verborgen: Dazu zählen u. a. ein LAN-, zwei USB-2.0-Ports, sowie je eine USB-3-Buchse vom Typ C und Typ A. Zusätzlich finden sich eine HDMI-In/-Out-Buchse (V.1.4). Seitlich gibt es noch einen weiteren USB-3-Steckplatz (Typ A). Gross fährt der Kompakte im Innern auf: Nebst einem Core-i7-13700T-Prozessor (max. 4,9 GHz) sind 16 GB an Arbeitsspeicher und ein 1 Terabyte grosser SSD-Speicher verbaut. Ebenso Bestandteil des AiOs, der über Wi-Fi und Bluetooth (jeweils in Version 5) verfügt, sind eine kabellose Maus-Tastaturkombination.
Kurzfazit: Ihnen ist ein Tower-Rechner zu klobig, ein Mini-PC hingegen zu leistungsschwach? Genau dann lohnt es sich, einen genauen Blick auf den 27 Zoll grossen All-in-One-PC, den Pavilion-PC 27-ca2737nz des Herstellers Hewlett Packard zu werfen. Wir finden, das ist ein grossartiges All-in-One-Modell zu einem fairen Fust-Tiefpreis. Oder anders gesagt: Keiner ist günstiger.
Lesen Sie auf der nächsten Seite den Express-Check: Spielkonsole Nintendo Switch OLED Modell Mario-Edition für Fr.349.-.
Express-Check 3: Spielekonsole Nintendo Switch OLED Mario-Edition
Wo: in jeder Fust-Filiale und unter www.fust.ch
Wann: bis zum 19. November 2023, solange Vorrat reicht
Express-Check: Spielekonsole Nintendo Switch OLED Modell Mario-Edition für Fr.349.90: Die bekannte Handheld-Konsole kommt jetzt nicht nur mit einem OLED-Screen, sondern, als Neuheit, im speziellen roten Mario-Edition-Design. Der Rest ist schnell erzählt: Das Modell verfügt über eine maximale Helligkeit von 343 Nits, zwei klassische abnehmbare Controller und ein Dock, um daran einen externen Bildschirm/TV anzuschiessen. Mit dem cleveren Fun-Ansatz ist das Spielgerät quasi der digitale Brettspiel-Ersatz und ein Spass – vor allem dann, wenn Freunde da sind. Sie bietet ein aussergewöhnliches Mass an grafischer Handheld-Qualität und geht nahtlos in eine Heimkonsole über. Zudem ist der Screen in der edlen OLED-Technologie gefertigt, also mit selbstleuchtenden Pixeln und herausragenden Kontrastwerten (sehr tiefe Schwarzwerte).
Kurzfazit: Die Handheld-Gaming-Konsole ist spitze und eine Empfehlung – nicht nur für Kinder ;-). Der Fust-Preis ist dies allerdings nicht. Zum Zeitpunkt unserer Recherche fanden wir gleich 13 Angebote, die teilweise sehr viel günstiger waren. Deshalb: Für diesen Fust-Tiefpreis bleibt unser Daumen aber sowas von unten.
Lesen Sie auf der nächsten Seite den Express-Check: Sofortbildkamera Fujifilm Instax Mini 12 für Fr. 79.90
Express-Check 4: Sofortbildkamera Fujifilm Instax Mini 12
Wo: in jeder Fust-Filiale und unter www.fust.ch
Wann: bis zum 19. November 2023, solange Vorrat reicht
Express-Check: Sofortbildkamera Fujifilm Instax Mini 12 für Fr. 79.95. 306 Gramm leicht und mit einem Selfie-Modus sowie zwei Auslösern ausgestattet, hält die rassige Sofortbildkamera alles im Bild (62 × 46 mm) fest, sofern der Mindestabstand von 30 bis 50 cm gewahrt bleibt. Die Filmentwicklungszeit beträgt dabei etwa 90 Sekunden. Zudem ist die Hosentaschen-Cam mit einem Echtbildsucher (0,37x) mit Zielpunkt ausgestattet. Mit Strom versorgt wird der Knipser über zwei handelsübliche Alkalibatterien im AA-Format. Sofern Sie einen Kauf in Erwägung ziehen, unbedingt auch an die entsprechenden 10er-Filmpacks (z. B. «Monochrome» und «CandyPop» denken (Fr. 14.95 pro 10er-Pack). Auch diese beiden Packs bietet Fust zur Tiefpreisgarantie an.
Kurzfazit: Ganz klar, diese Kamera ist ein echter Partygänger. Der «Tiefpreis» von Fust passt leider auch hier nicht. Wenn Sie also für Ihre nächste Soirée einen entsprechenden Weggefährten suchen, ist dieser Knipser zwar eine lohnende Investition, aber anderswo noch günstiger zu ergattern.
Lesen Sie auf der nächsten Seite den Express-Check: Bluetooth-Speaker Ultimate Ears Boom 3 für Fr. 89.95
Express-Check 5: Bluetooth-Speaker Ultimate Ears Boom 3
Wo: unter www.fust.ch
Wann: bis zum 19. November 2023, solange der Vorrat reicht
Express-Check: Bluetooth-Speaker Ultimate Ears Boom 3 für Fr. 89.95. Dominant sind die Lautstärketasten auf der Front, die aber elegant ins Design integriert werden und passen. Ebenso bekannt sind die gummierten Enden und das dichte, stabile Gewebe rund um das Gehäuse herum. Trotz besonders hoher Stossfestigkeit durch dieses Material, bringt der Boom 3 gerade mal gute 600 Gramm auf die Waage und gehört mit 18,4 × 7,3 Zentimetern eher zu den kleineren Geräten in ihrem Preissegment. Schön: Die IP67-Zertifizierung erlaubt ein Untertauchen oder ein «Schwimmenlassen» auf der Wasseroberfläche, denn der Boom 3 schwimmt! Auf der Box-Oberseite finden sich derweil die üblichen Verdächtigen: Power-Knopf, Bluetooth-Connector und eine farbige LED, welche die verschiedenen Modi betreffend Verbund oder Ladestand anzeigt. Drückt man überdies auf die beiden Lautstärketasten gleichzeitig, verkündet eine Stimme auf Englisch den Stand der (Akku-)Dinge. Das Einrichten ist schnell erledigt und findet auf der Oberseite statt. Auch dort gibts spezielle Funktionen: Einmal auf die neue Allround-Taste drücken, heisst «Pause», zweimal heisst «Skip» und mit einem langen Gedrückthalten wechselt die Playlist. Allerdings braucht man dafür die App. Diese lässt sich mit dem gewünschten Streamingdienst verbinden und dort lassen sich die Playlists definieren. Hier gibt es den ganzen Test.
Kurzfazit: Beim UE Boom 3 handelt es sich um einen starken Allrounder, der auf zusätzliche Funktionen Wert legt und auch von der Lautstärke her einen starken Eindruck macht. Zudem gefallen die Optik und die Verarbeitung. Der Fust-Tiefpreis geht dieses Mal voll in Ordnung.
Tipp: Hier gleich direkt drunter gehts weiter mit unserer Bildergalerie mit den Highlights aus dem Fust-Flyer.
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