Tiger Suchmaschine startet KI-gestütztes Online-Shopping in Schweizer Shops

Die Tiger Suchmaschine erweitert ihr Angebot und ermöglicht ab sofort Online-Shopping in über 200 echten Schweizer Shops. Mit mehr als 5 Millionen verfügbaren Artikeln bietet Tiger den Nutzern eine beeindruckende Vielfalt an Produkten aus verschiedensten Kategorien.

Ein besonderes Highlight ist laut eigenen Angaben der integrierte KI-Produktassistent, der Kunden bei der Suche und Beratung optimal unterstützt. Diese automatische Beratung helfe dabei, aus der riesigen Produktauswahl das beste Produkt individuell für den Nutzer zu finden. So werde das Online-Shopping in der Schweiz nicht nur einfacher, sondern auch deutlich effizienter und persönlicher.

Dank der engen Zusammenarbeit mit echten Schweizer Shops garantiert Tiger eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit im Einkaufserlebnis. Verbraucher profitieren von schnellen Lieferzeiten, sicheren Zahlungsmöglichkeiten und einem umfassenden Kundenservice.

Mit der Kombination aus bewährter Suchtechnologie und moderner Künstlicher Intelligenz setzt Tiger neue Massstäbe im Schweizer E-Commerce und stärkt die lokale Online-Handelslandschaft nachhaltig.

Tiger Suchmaschine lädt alle Online-Shopper ein, die Vorteile des neuen KI-gestützten Shopping-Features zu entdecken und bequem, sicher sowie individuell zu shoppen.