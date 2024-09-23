TikTok als Nachrichtenquelle immer wichtiger

Immer mehr Amerikaner nutzen regelmässig die ByteDance-Tochter TikTok als Informationsquelle. Auf keiner anderen Social-Media-Plattform nimmt deren Zahl stärker zu, zeigt eine Befragung des Pew Research Center unter rund 8.800 Amerikanern. Zum Vergleich: 2020 waren es nur drei Prozent; heute sind es bereits 17 Prozent. TikTok ist besonders beliebt bei Teenagern und jungen Erwachsenen. 63 Prozent der Erstgenannten haben die Plattform bereits genutzt.

Junge Leute fliegen auf TikTok

Junge Erwachsene sind auch besonders häufig Nutzer von TikTok, wenn sie sich Nachrichten beschaffen. Heute geben 39 Prozent der Erwachsenen unter 30 Jahren an, dort regelmässig Informationen abzurufen. Bei Erwachsenen im Alter von 30 bis 49 Jahren sind es nur 19 Prozent; neun Prozent in der Gruppe 50 bis 64 Jahren und drei Prozent bei älteren Erwachsenen.

Nutzer erhalten jetzt eher Nachrichten von TikTok als Facebook-Nutzer. TikTok liegt jedoch deutlich hinter X zurück. Doch der Nachrichtenkonsum steigt auch bei TikTok-Usern tendenziell an. 52 Prozent geben an, dort regelmässig Nachrichten zu konsumieren, gegenüber 43 Prozent im Vorjahr und nur 22 Prozent im Jahr 2020. Bei dieser Nutzungsart haben sie Facebook mittlerweile hinter sich gelassen. Es führt immer noch X.

US-Ultimatum für die Plattform

Die USA sind über diese Entwicklung beunruhigt. Die Regierung befürchtet, dass TikTok Daten über seine Nutzer an China weitergibt. Doch die Plattform bestreitet das. Im April dieses Jahres hatte der Gesetzgeber beschlossen, die Plattform innerhalb der USA zu verbieten, wenn ByteDance diese nicht innerhalb von neun Monaten verkauft. Das Ultimatum läuft im November ab. (pressetext.com)