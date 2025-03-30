TikTok Shop startet in Deutschland

TikTok-Nutzer in Deutschland können ab Montag, 31. März, direkt in der beliebten Video-App einkaufen. Nach Starts in Grossbritannien sowie im vergangenen Jahr in Spanien und Irland kommt TikTok Shop nun nach Deutschland sowie nach Frankreich und Italien. Zunächst sollen klickbare Anzeigen, sogenannte Shoppable Ads, sowie Live-Shopping aktiviert werden. Ab dem 7. April soll dann der Marktplatz mit einer eigenen Kategorie, dem sogenannten Shop-Tab, freigeschaltet werden. In diesem Zusammenhang dürften dann auch die Produktkacheln „Product Showcase“ verfügbar werden, die es Händlern ermöglichen, ihre Produkte direkt in der App zu präsentieren.

Der Kaufprozess ist in die App integriert: Nutzer können Produkte, die in Videos oder Livestreams vorgestellt werden, direkt erwerben. Wer seine Zahlungsdaten hinterlegt hat, kann Käufe ohne Umweg über externe Shops abschliessen – ein Klick genügt, um Mode, Gadgets oder andere Artikel zu bestellen.

Bereits am Launchtag wird der Online-Modehändler About You über 100 Marken anbieten, darunter aus dem Sportbereich Adidas, Puma und Skechers. Zusätzlich sind Unternehmen wie Cosnova (Essence & Catrice), Deiters und NIVEA (Beiersdorf) vertreten.

Tiktok ist eine der grössten Social-Media-Plattformen weltweit und gehört dem Konzern Bytedance, der seine Zentrale in China hat. Ein Algorithmus entscheidet, welche Videos oder Produkte die Nutzer angezeigt bekommen. Er lernt unter anderem daraus, welche Inhalte sie sich angesehen haben, um ähnliche Beiträge auszuwählen.