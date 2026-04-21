TV-Lizenznehmer der Marke Thomson meldet Insolvenz an

Die traditionsreiche französische Marke Thomson wird heute von verschiedenen Lizenznehmern für diverse Produktgruppen aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und IT genutzt. Für den TV-Bereich, Monitore und Streaming-Geräte ist die 2019 gegründete StreamView GmbH mit Sitz in Wien zuständig, die auch Fernseher unter der Marke Nokia anbietet. Der Alpenländische Kreditorenverband hat jetzt bekannt gegeben, dass am Handelsgericht Wien jetzt ein Konkursverfahren über das Unternehmen beantragt wurde.

Inhaber der Marke Thomson ist der Brand-Spezialist Established, der rund 20 international bekannte Marken wie unter anderem Blaupunkt, Schneider oder Technicolor lizenziert. Erst kürzlich wurde verkündet, dass die Partnerschaft mit StreamView bis 2040 verlängert wurde, doch jetzt sucht Established offenbar aufgrund der Insolvenz einen neuen Lizenznehmer. Es werde alles unternommen, um während dieses Prozesses die Kontinuität des Kundendienstes und die Zufriedenheit der Verbraucher sicherzustellen, heisst es vom Markeninhaber.

Laut dem Kreditorenverband führt StreamView seine Insolvenz vor allem darauf zurück, dass die Zusammenarbeit mit ihrem chinesischen Hauptlieferanten und Finanzierungspartner zusammenbrach. Parallel scheiterten in weiterer Folge Gespräche mit einem möglichen Investor. Dadurch gingen sowohl ein wichtiger Lieferant als auch der zentrale Finanzierungspartner verloren.

Eine Fortführung des Unternehmens ist demnach derzeit nicht geplant. Es soll nach einer – mit der Insolvenzverwaltung noch abzustimmenden – zeitlich begrenzten Unternehmensfortführung geschlossen werden.