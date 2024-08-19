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Patrick Hediger
19. Aug 2024
Lesedauer 2 Min.

Bezahl-App

Twint meldet über 1 Million hinterlegte Kundenkarten

Seit diesem April ermöglicht TWINT die Hinterlegung verschiedener Kundenkarten in der TWINT App. Das kommt an. Bereits jetzt wurden insgesamt über 1 Million Kundenkarten digitalisiert.

Diese Kundenkarten können bei Twint hinterlegt werden.

© (Quelle: Twint)

Egal ob Coop Supercard, Migros Cumulus, Manor oder IKEA Family Club: Seit April dieses Jahres können Nutzer von TWINT eine Vielzahl von Kundenkarten beliebter Schweizer Händler digitalisiert in der TWINT App hinterlegen. Nach der Hinterlegung können die Kundenkarten während des Zahlungsprozesses direkt in der TWINT App angezeigt werden. Der zusätzliche Griff zum Portemonnaie entfällt – das Sammeln von Treuepunkten ist nahtlos in den Zahlungsprozess integriert.

Jetzt schon wurden über 1 Million Kundenkarten in der TWINT App hinterlegt. Wöchentlich digitalisieren mehrere Tausend Nutzende zum ersten Mal eine Kundenkarte, wie der Dienstleister informiert. Die Zahl der Nutzenden, die mehr als eine Kundenkarte bei TWINT hinterlegt haben, steigt ebenfalls kontinuierlich.

Die Hinterlegung von Kundenkarten in der TWINT App funktioniert so: Im Menü «Treuekarten & Angebote» können die Nutzenden neue Karten hinzufügen. Diese sind bei der Zahlung an der Kasse direkt im Zahlungsbildschirm unterhalb des QR-Code-Scanners ersichtlich. Es genügt, die Karte anzutippen, um diese am Self-Check-out oder an der Kasse einzuscannen. Gewisse Kundenkarten werden bei der Zahlung gar ohne weiteres Vorzeigen automatisch berücksichtigt. Bezahlen und Punktesammeln funktionieren so wie aus einem Guss.

Bislang ermöglichen 35 der grössten Händler (siehe Bild) in der Schweiz die Hinterlegung von Kundenkarten bei TWINT.

Siehe auch: Alles über Twint im PCtipp-Artikel

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