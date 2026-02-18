18. Feb 2026
Lesedauer 2 Min.
Mobile Payment
TWINT näherte sich 2025 der Milliardengrenze
Die Schweiz twintete 2025 so viel wie nie zuvor: 901 Millionen Transaktionen und über 6 Millionen Nutzer zeigen, wie fest TWINT im Alltag verankert ist.
Siehe auch: Alles über Twint
Jährliche TWINT Transaktionen
- 2017: 4 Mio. Transaktionen
- 2018: 11 Mio. Transaktionen
- 2019: 37 Mio. Transaktionen
- 2020: 104 Mio. Transaktionen
- 2021: 215 Mio. Transaktionen
- 2022: 386 Mio. Transaktionen
- 2023: 590 Mio. Transaktionen
- 2024: 773 Mio. Transaktionen
- 2025: 901 Mio. Transaktionen
Weitere Zahlen zu TWINT
- Weit über 6 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer
- 99 % Bekanntheitsgrad bei Menschen über 16 Jahren
- 77 % kommerzielle Transaktionen, 23 % zwischen Privatpersonen
- TWINT wird von rund 81 % der stationären Geschäfte und 86 % der Online-Shops in der Schweiz als Zahlungsmittel angeboten
- Rund 65 % der kommerziellen Transaktionen im Präsenzgeschäft, 35 % im Distanzgeschäft
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