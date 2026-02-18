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Patrick Hediger
18. Feb 2026
Lesedauer 2 Min.

Mobile Payment

TWINT näherte sich 2025 der Milliardengrenze

Die Schweiz twintete 2025 so viel wie nie zuvor: 901 Millionen Transaktionen und über 6 Millionen Nutzer zeigen, wie fest TWINT im Alltag verankert ist.
© (Quelle: TWINT)

Siehe auch: Alles über Twint

Jährliche TWINT Transaktionen

  • 2017:         4 Mio. Transaktionen
  • 2018:       11 Mio. Transaktionen
  • 2019:       37 Mio. Transaktionen
  • 2020:     104 Mio. Transaktionen
  • 2021:     215 Mio. Transaktionen
  • 2022:     386 Mio. Transaktionen
  • 2023:     590 Mio. Transaktionen
  • 2024:     773 Mio. Transaktionen
  • 2025:     901 Mio. Transaktionen

Weitere Zahlen zu TWINT

  • Weit über 6 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer
  • 99 % Bekanntheitsgrad bei Menschen über 16 Jahren
  • 77 % kommerzielle Transaktionen, 23 % zwischen Privatpersonen
  • TWINT wird von rund 81 % der stationären Geschäfte und 86 % der Online-Shops in der Schweiz als Zahlungsmittel angeboten
  • Rund 65 % der kommerziellen Transaktionen im Präsenzgeschäft, 35 % im Distanzgeschäft

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