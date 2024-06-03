Alles über Twint

Beispielsweise in den Ferien mit Freunden oder bei einem gemeinsamen Pizza-Abend in der Lieblingspizzeria ist die Aufteilen-Funktion praktisch. Hier kann ein Betrag direkt auf mehrere Personen aufgesplittet werden. Nehmen wir an, Sie möchten einen Betrag von 100 Franken durch drei weitere Personen aufteilen. Dabei wird der gesamte Betrag durch vier geteilt (Sie selbst sowie die drei Kontakte) und die Forderungen werden alle miteinander verschickt. Auch hier kann eine Mitteilung geschrieben oder ein Icon ausgewählt werden (etwa eine Pizza) – oder es können Fotos und GIFs angehängt werden, Bild 9.

Transaktionsübersicht

Wer sich schnell eine Übersicht über die getätigten Zahlungen oder Geldeingänge verschaffen möchte, tippt auf die Registerkarte Verlauf. Hier sind sämtliche Twint-Transaktionen aufgelistet – ob Sie nun ein SBB-Billett, eine Briefmarke oder die Telekomanbieterrechnung mit Twint bezahlt, Geld an Freunde und Familie geschickt oder einen Zahlungseingang erhalten haben.

Transaktion wiederrufen

Bezahlen per Twint ist bequem und schnell erledigt … manchmal zu schnell. Ist man nicht achtsam, wird der «Geburtstagsbatzen» nicht an das Patenkind, sondern jemand anderen aus der Kontaktliste verschickt. Einmal versendet, kann dies nicht rückgängig gemacht werden. In so einem Fall sollte man als Erstes versuchen, das Geld via Geld-anfordern-Funktion zurückzuerhalten. Zusätzlich kann man der Person ein SMS schreiben und sie über den Irrtum informieren. Falls der unberechtigte Empfänger nicht reagiert oder die Rückzahlung gar verweigert, muss man sich an den Herausgeber der Twint-App wenden (also zum Beispiel die ZKB).

Partnerangebote

Nebst den Bezahlfunktionen finden sich in der Twint-App diverse Partner-Features, die in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut wurden. Zum Beispiel kann man damit einen Parkplatz bezahlen. Wenn es regnet, kann man bequem aus dem trockenen Auto heraus seine Parkzone via GPS-Lokalisierung finden und sich den Gang zur Parkuhr sparen. Aber auch der Bargeldbezug in über 2300 Sonect-Shops (k kiosk, Avec, Volg etc.) ist möglich. Statt Bargeldgeschenken können digitale Gutscheine erworben und verschenkt werden und sogar Spenden sind flugs erledigt. Nespresso-Fans können mit der mobilen Payment-App direkt ihren Lieblingskaffee bestellen und ihn nach Hause liefern lassen und auch das Tanken kann direkt an der Tanksäule bezahlt werden. Schnäppchenjäger finden unter Super Deals jede Woche exklusive Aktionen und Sonderangebote, Handy- und Internet-Abos können verglichen und sogar Versicherungen mit ein paar Klicks abgeschlossen werden, Bild 10.