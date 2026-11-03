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Patrick Hediger
3. Nov 2026
Lesedauer 2 Min.

iWay senkt bei Glasfaser-Abos Preise und erhöht Geschwindigkeiten

Glasfaser bei iWay wird schneller oder günstiger, bei Neubestellungen entfällt ab sofort bei allen Abos für Internet, TV, Mobile und Telefonie die Mindestvertragsdauer.
iway quadrat.jpg
© iWay

Der Internetanbieter iWay senkt bei den Glasfaser-Abos die Preise oder erhöht die Geschwindigkeiten. Auf den Stadtnetzen wird das bisherige 20-Mbit/s-Abo neu mit 60 Mbit/s und das 200-Mbit/s-Abo neu mit 600 Mbit/s zum selben Preis angeboten. Im Swisscom-Netz wird die Geschwindigkeit des 20-Mbit/s-Abos auf 50 Mbit/s erhöht, das 100-Mbit/s-Abo wird mit 500 Mbit/s sogar fünfmal schneller.

Bei den ultraschnellen Abos purzeln gar die Preise: Das 1-Gbit/s-Abo kostet neu 45 statt 49 Franken pro Monat, das 10-Gbit/s-Abo nur noch 49 statt bisher 59 Franken. Von den Leistungs- und Preisverbesserungen profitieren ab sofort sämtliche neuen und bestehenden Kundinnen und Kunden. Darüber hinaus entfällt bei Neubestellungen von Internet, TV, Mobile und Telefonie ab sofort die Mindestvertragsdauer. Kundinnen und Kunden können diese Abos neu jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen auf Ende der Rechnungsperiode kündigen.

Die neuen Preise und Geschwindigkeiten gelten ab 1. November 2026 für alle entsprechenden iWay-Glasfaser-Abos auf den Stadtnetzen und dem Swisscom-Netz. Bestehende Kundinnen und Kunden stellt iWay automatisch auf die neuen Profile und Preise um. Sie müssen nichts unternehmen, keinen neuen Vertrag abschliessen und können ihren bestehenden Router wie gewohnt weiter nutzen.

Persönlicher Support aus der Schweiz

Neben fairen Preisen und leistungsfähigen Internet-Abos setzt iWay seit jeher auf persönlichen Kundendienst aus der Schweiz. Kundinnen und Kunden erhalten von fachkundigen, lokalen Mitarbeitenden ohne Warteschleife Unterstützung. 

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Die Anpassungen der Glasfaser-Abos im Detail

 © iWay

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