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Roland Bernhard
2. Nov 2026
Lesedauer 3 Min.

MediaMarktSaturn führt mobiles Bezahlen in 400 Märkten ein

Verkäufer können Zahlungen jetzt direkt am Regal oder im Servicebereich entgegennehmen. Nach einer Pilotphase dauerte der bundesweite Rollout in Deutschland nur 48 Stunden.
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Bezahlen im Beratungsgespräch: Ein Verkäufer zeigt einem Kunden die Zahlung auf dem Smartphone. MediaMarktSaturn hat mobiles Bezahlen in über 400 Märkten eingeführt

© Computop / KI-generiert

Wer in einem deutschen MediaMarkt oder Saturn beraten wird, kann künftig direkt dort bezahlen, wo das Gespräch stattfindet, am Produktregal oder im Servicebereich. Die Verkäufer nehmen die Zahlung mit einer SoftPOS-Lösung auf mobilen Geräten entgegen, der Weg zur Kasse entfällt. Die Lösung ist in allen über 400 deutschen Märkten im Einsatz. Sie ergänzt die klassischen Kassen und die Selbstbedienungskassen, ersetzt sie aber nicht. MediaMarktSaturn will damit Wartezeiten verkürzen, die Kassenbereiche entlasten und die Mitarbeiter in die Lage versetzen, Kunden vom ersten Gespräch bis zum Kaufabschluss durchgehend zu begleiten.

Rollout in 48 Stunden

Nach einer Pilotphase in ausgewählten Märkten führte MediaMarktSaturn die Lösung innerhalb von 48 Stunden in der ganzen Fläche ein. Damit der Betrieb nicht leidet, wurden bestehende Systeme und Netzwerke angebunden und die Sicherheitsanforderungen einschliesslich PCI-DSS berücksichtigt. «Der stationäre Handel muss seine grösste Stärke, die persönliche Beratung, konsequent mit digitalen Services verbinden», sagt Carsten Geilert, Managing Director Sales & COO bei MediaMarktSaturn Deutschland. SoftPOS ermögliche genau das: Der Einkauf werde schneller, persönlicher und komfortabler.

Computop integriert, CCV liefert die Technik

Die Technik für die mobile Kartenzahlung stammt vom Anbieter CCV. Der Zahlungsdienstleister Computop, mit dem MediaMarktSaturn seit 2019 zusammenarbeitet, bindet sie in die bestehende Zahlungsinfrastruktur ein und steuert die Transaktionen zentral. Diese Plattform führt E-Commerce, Kassen, Selbstbedienungskassen und weitere Kassenlösungen zusammen. Die Aufgaben sind klar verteilt: MediaMarktSaturn legt Kundenerlebnis, Kassenprozesse und Anforderungen fest, Computop verantwortet Integration, Überwachung und die sichere Verarbeitung. Das soll MediaMarktSaturn ermöglichen, neue Kassenformate und Services zu testen und auszurollen, ohne die Zahlungsinfrastruktur umzubauen. «Mit dem SoftPOS-Rollout bei MediaMarktSaturn zeigen wir, wie Unified Commerce in der Praxis grosser Handelsunternehmen funktioniert», sagt Kenneth Overgaard-Nielsen, CEO von Computop.

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