Unglaubliche Excel-Kunst

Man glaube es kaum. Sogar die sagenumwobene Mona Lisa wirkt auf Exel fast, als wäre sie von Lenoardo da Vincis hingepinselt worden. Der Flickr-Nutzer Amit Agarwal gab jedoch zu, eine Excel-Software zu nutzen, die aus Bildern solche Pixelkunst überhaupt erst ermöglichen soll.
Der japanische Künstler Tatsuo Horiuchi malt wirklich alle seine Bilder in Excel. Grafikprogramme wie Photoshop waren ihm jedoch zu teuer. Stattdessen blieb er bei Excel und nutzte Autoshapes: die in Excel integrierten Symbol- und Farbwerkzeuge. Überzeugen Sie sich selber von seinen komplexen Bildern anhand dieser Originaldatei.
Die Nyan Cat – wörtlich: die «Miau-Katze» – oder Regenbogen-Katze ist ein schrilles GIF aus der YouTube-Community. Die 8-Bit-Katze fliegt herum und hinterlässt einen Regenbogen, während im Hintergrund der japanische Song Nyanyanyanyanyanyanya! läuft.
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
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