Unglaubliche Excel-Kunst

Man glaube es kaum. Sogar die sagenumwobene Mona Lisa wirkt auf Exel fast, als wäre sie von Lenoardo da Vincis hingepinselt worden. Der Flickr-Nutzer Amit Agarwal gab jedoch zu, eine Excel-Software zu nutzen, die aus Bildern solche Pixelkunst überhaupt erst ermöglichen soll.