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PCtipp Redaktion
17. Sep 2019

Unglaubliche Excel-Kunst

Man glaube es kaum. Sogar die sagenumwobene Mona Lisa wirkt auf Exel fast, als wäre sie von Lenoardo da Vincis hingepinselt worden. Der Flickr-Nutzer Amit Agarwal gab jedoch zu, eine Excel-Software zu nutzen, die aus Bildern solche Pixelkunst überhaupt erst ermöglichen soll.

 © Quelle: PCtipp.ch

Der berühmte Videospiel-Klempner Mario, für einmal mit lauter Excel-Zellen «gemalt».

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DeviantArt-USer Katak888 hat sich ebenfalls eines Software-Tricks beholfen, um den dunklen Ritter in Excel-Form zu bringen.

 © DeviantArt

Der japanische Künstler Tatsuo Horiuchi malt wirklich alle seine Bilder in Excel. Grafikprogramme wie Photoshop waren ihm jedoch zu teuer. Stattdessen blieb er bei Excel und nutzte Autoshapes: die in Excel integrierten Symbol- und Farbwerkzeuge. Überzeugen Sie sich selber von seinen komplexen Bildern anhand dieser Originaldatei.

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Die Nyan Cat – wörtlich: die «Miau-Katze» – oder Regenbogen-Katze ist ein schrilles GIF aus der YouTube-Community. Die 8-Bit-Katze fliegt herum und hinterlässt einen Regenbogen, während im Hintergrund der japanische Song Nyanyanyanyanyanyanya! läuft.

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Avatar als Excel-Tabelle – allerdings durch durch einen Pixelgenerator erzeugt.

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... Und nochmal «Mario» – von einem Fan.

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AutoShapes in Excel sind eine Funktion, mit der Flächen geformt, eingefärbt und miteinander verbunden werden können. Der japanische Künstler Horiuchi formt damit seine komplexen Bilder.

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