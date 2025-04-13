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Boris Boden
13. Apr 2025
Lesedauer 3 Min.

HDE-Studie

Unternehmen erkennen Bedeutung von Künstlicher Intelligenz im Handel

Immer mehr deutsche Handelsunternehmen erkennen die Bedeutung von KI und setzen sie auch ein. Für viele, vor allem kleinere Firmen ist das Thema aber auch eine grosse Herausforderung.
© (Quelle: created with dall-e-3)

Künstliche Intelligenz ist längst auch im deutschen Handel ein Thema. Das belegt eine Studie, die der Handelsverband Deutschland (HDE) zusammen mit Safaric bei 175 kleinen, mittleren und grossen Handelsunternehmen durchgeführt hat.

„Die Ergebnisse zeigen klar: Der Handel will KI – aber er braucht verlässliche Strukturen, um die Anwendungen in der breiten Masse voranzubringen. Für den Mittelstand ist entscheidend, dass sinnvolle Anwendungsbeispiele zur Verfügung stehen und unnötige regulatorische Hürden vermieden werden. Nur so kann die Innovationskraft der Branche voll ausgeschöpft werden“, so der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp.

In der Studie wurde der KI-Reifegrad im Handel erstmals systematisch gemessen. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen bewegt sich aktuell auf den Stufen zwei bis drei des neuen KI-Reifegradmodells – das entspricht einem niedrigen bis mittleren Entwicklungsstand. Die Mehrheit setzt die Technologie bislang lediglich als isolierte Lösung in einzelnen Anwendungsfeldern ein. Unternehmensweite, strategisch verankerte KI-Projekte sind noch die Ausnahme.

Zwischen kleinen und grossen Handelsunternehmen klafft dabei eine immer grösser werdende Lücke bei Einsatz und Planung von KI. 90 Prozent der Unternehmen mit einem Nettoumsatz zwischen 50 Millionen und einer Milliarde Euro haben KI-Projekte bereits umgesetzt oder sind aktuell in der Planung. Die gleiche Aussage treffen 86,4 Prozent der Unternehmen mit über einer Milliarde Euro Nettoumsatz. Deutlich abgeschlagen sind kleine Unternehmen mit einem Umsatz von unter 50 Millionen Euro: Hier liegt der Anteil bei nur 46,9 Prozent.

Rund 22 Prozent aller befragten Unternehmen haben KI bereits im Rahmen von Pilotprojekten eingesetzt. Das entspricht einem Anstieg von 46 Prozent im Vergleich zur letzten Erhebung aus dem Jahr 2023. Zudem setzen 16 Prozent KI auf breiter Basis ein, 10 Prozent haben die Einführung bereits abgeschlossen. Beide Werte haben sich damit jeweils im Vergleich zu 2023 verdreifacht.

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Künstliche Intelligenz Handel KI & Trends
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