UPDF 2.0 wird intelligenter und schneller – Ihr AI-gestützter PDF-Editor

UPDF ist anderen Tools überlegen, da es über 6 neue Verarbeitungswerkzeuge verfügt, darunter Stapel-OCR, Komprimierung, Hinzufügen von Wasserzeichen, Hintergründen, Kopf- und Fusszeilen und Stapelentfernung von Elementen. Diese Werkzeuge tragen dazu bei, den gesamten Bearbeitungsprozess Ihrer Dateien zu rationalisieren und eine Menge Zeit einzusparen.

Einfacheres Design

UPDF 2.0 bietet eine noch aufgeräumtere Oberfläche als die ohnehin schon saubere ersten Version. Hier erhalten Sie das «What You See Is What You Get»-Design, das insbesondere für Erstnutzer deutlich effizienter ist.

Massgeschneidert für Benutzer

UPDF bietet jetzt auch ein Tool an, mit dem Sie Ihren Bildschirm individuell gestalten können. Sie können den Skin anpassen, die Symbolleiste wechseln und viele verschiedene Vorlagen erleben.

Kostenlose Updates auf Lebenszeit

Alle zahlenden Benutzer können kostenlose Updates auf Lebenszeit erhalten. Das bedeutet, dass die ältere UPDF 1.0 Version auf UPDF 2.0 aktualisiert werden kann, ohne dass Sie dafür extra Geld bezahlen müssen.

Die Hauptfunktionen von UPDF