Veo 3 von Google ab sofort in der Schweiz verfügbar

Die innovative Technologie soll es ermöglichen, realitätsnahe Videos allein durch Texteingaben zu erstellen – inklusive Hintergrundgeräuschen, Stimmen und Dialogen. An Veo 3 wird unter anderem auch in Zürich gearbeitet.

Veo 3 versteht und interpretiert kurze Text-Prompts und wandelt sie in Videos. Ob eine Strassenszene mit Verkehrsgeräuschen, Vogelgezwitscher im Park oder synchronisierte Dialoge – Veo 3 erzeugt visuell und akustisch detailreiche Clips. Das KI-Tool von Google verarbeitet neben Texteingaben auch Bild-Prompts und setzt dabei auf kontextuelles Verständnis, wirklichkeitsgetreue Darstellung und präzise Lippensynchronität.

Erster Test durch den PCtipp

Wir haben Veo 3 gleich einem ersten Test unterzogen. Den Prompt zum Video haben wir uns aus Zeitdruck auch direkt durch die KI Google Gemini erstellen lassen. Gemini hat uns mehrere Promptvarianten geliefert und wir haben drei davon mit Veo zu Videos verarbeitet. Mehr ging nicht, denn mit dem AI Pro-Abo ist man aktuell auf drei Videos täglich limitiert. Hier im Artikel sind die Videos zu sehen. PCtipp wurde darin von Veo 3 nicht immer richtig geschrieben. Das könnte man sicher korrigieren, aber wir zeigen hier das erste Resultat, das erstellt wurde.