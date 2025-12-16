Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Wolfgang Kempkens, pte
16. Dez 2025
Lesedauer 2 Min.

Studie

Videospiele können das Wohlbefinden steigern

Persönlich gestaltbare Videospiel-Avatare können Transgender-Personen und Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten zu mehr Wohlbefinden verhelfen.

Transgender-Avatar: sorgt für mehr Wohlbefinden

© (Quelle: nottingham.ac.uk)

Das schliessen Experten der School of Psychology der University of Nottingham aus Forschungsergebnissen der vergangenen zehn Jahre und einer Analyse von 14 Studien.

Leidensdruck verringert

Die Teilnehmer an mehreren Studien haben von einer Verringerung der Geschlechtsdysphorie und einer Zunahme der Geschlechtseuphorie berichtet, wenn die Avatare mit ihrer Geschlechtsidentität und ihrem gewünschten Ausdruck übereinstimmten. Dieser Effekt war immer dann besonders stark, wenn andere Spieler die Geschlechtsidentität der Spieler anhand ihres Avatars im Spiel bestätigten.

Ein Beispiel ist das Spiel "Baldur's Gate 3", das von Teilnehmern wegen seiner reichhaltigen, emotional bewegenden Erzählung und wegen seiner Avatar-Anpassungsmöglichkeiten hervorgehoben wurde. "In Zeiten zunehmender Verletzungen der Rechte und des Zugangs zu Gesundheitsversorgung von Transgender-Personen und Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten wird es wichtig, neue Wege zur Unterstützung dieser Personen zu erkunden", so Studienleiterin Cecilie Lolansen.

Mehr als nur Unterhaltung

Insbesondere wenn die geschlechtsbejahende Versorgung möglicherweise begrenzt ist, seien Avatare sinnvoll. "Unsere Ergebnisse sind nicht nur für die Cyber-Psychologie wichtig, sondern auch für Kliniker und Gesundheitsdienstleister, die Transgender-Personen und Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten mit kostengünstigen Massnahmen unterstützen möchten, um deren Wohlbefinden zu verbessern", ergänzt Lolansen.

"Wir haben gezeigt, dass Videospiele mehr als nur Unterhaltung sein können. Videospiele können auch die Identitätsentwicklung unterstützen. Spieledesigner und Fachleute für psychische Gesundheit haben die Möglichkeit, diese Erkenntnisse für inklusives Design und psychologische Interventionen zu nutzen", unterstreicht Psychologiedozentin Nikki Dean Marshall. (pressetext.com)

Inhalt

Kommentare

Gesellschaft Spiele
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare