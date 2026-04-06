Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF

Unter dem Motto «One Million Phones for the Planet» traten Vodafone und die Naturschutzorganisation WWF im November 2022 mit dem Ziel an eine Million ungenutzter Handys und Smartphones zu sammeln. Dieses Ziel wurde jetzt erreicht und der Netzbetreiber spendete ein britisches Pfund für jedes dieser Geräte an den WWF. Umgerechnet kamen so 1,16 Millionen Euro für internationale Naturschutzprojekte zusammen.

Kunden von Vodafone aber auch andere Handy-Besitzer konnten ihre Altgeräte spenden oder mit dem Programm «Re-trade» in Zahlung geben. Ziel der Kampagne ist es, Elektroschrott zu reduzieren, wertvolle Rohstoffe wiederzuverwenden und die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Gleichzeitig soll das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen geschärft werden.

Die im Rahmen der Kampagne gesammelten Mittel unterstützen WWF-Naturschutzprojekte in Europa, Afrika und weltweit. Die Massnahmen reichen vom Schutz bedrohter Arten über die Wiederherstellung von Lebensräumen bis hin zum Einsatz digitaler Technologien für den Naturschutz. In Europa und Afrika stärkt der WWF unter anderem Meeresschutzgebiete, schützt bedrohte Tierarten wie Unechte Karettschildkröten und Spitzmaulnashörnern und nutzt moderne Monitoring-Technologien, um eine bessere Koexistenz von Mensch und Wildtier zu ermöglichen. Zudem unterstützt er strengere Naturschutzgesetze, Bürgerwissenschaft zur Unterstützung von Meeresschutz und nachhaltiger Fischerei.

Weltweit fliessen die Mittel in gross angelegte Schutzinitiativen – etwa neue Nationalparks, digitale Lösungen zur Überwachung von Umweltveränderungen, Schulungen für nachhaltigere Fischerei in lokalen Gemeinschaften sowie Programme, die messbar zu einem Anstieg gefährdeter Arten wie des Tigers beitragen.

Joakim Reiter, Chief External and Corporate Affairs Officer der Vodafone Group, sagt: «Das Sammeln von einer Million Handys für den Planeten zeigt, wie viel Veränderung durch kleine, alltägliche Handlungen möglich ist. Unsere Partnerschaft mit dem WWF hat ungenutzte Handys in finanzielle Mittel für den Naturschutz verwandelt und ist ein praktisches Beispiel für funktionierende Kreislaufwirtschaft. Wir sind unseren Kundinnen und Kunden sehr dankbar für ihre Unterstützung dieser Kampagne mit dem WWF und dafür, dass wir gemeinsam zeigen, wie Technologie zu einer nachhaltigeren Zukunft unseres Planeten beitragen kann.»