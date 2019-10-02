Vorsicht: gefälschte E-Mails im Namen der Post

In der Nachricht heisst es, man müsse angeblich eine Zahlung bestätigen, die notwendig für eine Paketauslieferung sei. Innert 48 Stunden soll man dazu auf einen Link klicken.

Ein Blick ins Online-Kundencenter der Post gibt natürlich keinerlei Hinweise auf eine solche Zahlung. Bei der Post heisst es, Kunden, die online «Meine Sendungen» nutzen, seien letzten Monat auf solche aktuellen Gefahren und Betrugsversuche aufmerksam gemacht worden. Grundsätzlich frage man Kunden nie, per E-Mail oder Telefon persönlichen Daten wie Passwörter oder Kreditkartennummern zu übermitteln.

PCtipp rät: Klicken Sie nie auf einen solchen Link und löschen Sie die E-Mail. Oder melden Sie verdächtige E-Mails an reports@antiphishing.ch. Sollten Sie ebenfalls eine solche E-Mail im Namen der Schweizerischen Post erhalten haben, können Sie sich an den Kundendienst wenden.