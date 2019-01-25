Vorsicht: Ping-Anrufe aus dem Rhein-Main-Gebiet

Ein unangenehmes Gefühl: Mit einer Ihnen unbekannten Nummer ruft jemand auf Ihrem Smartphone an; und Sie können sich beim besten Willen nicht vorstellen, wer das sein soll – und rufen zurück. Aktuell wird dies gerade von Nummern aus Deutschland mit der Vorwahl aus dem hessischen Frankfurt am Main ausgenutzt. Viele User, darunter auch Mitglieder der PCtipp-Redaktion, erhalten bisweilen fast täglich solche Anrufe. Verpasst man einen und ruft zurück, kommt meist gar nichts. Auch die sogenannte Rückwärtssuche ergibt kein Ergebnis. Grund: Es handelt sich dabei um Spoofing, also eine gefälschte Caller-ID (Nummernkennung).

Die Anrufe erfolgen nicht aus Frankfurt, sondern (zumindest ersten Ergebnissen zufolge) aus Afrika, vor allem aus Burundi und aus dem Tschad. Dabei handelt es sich um sogenannte Ping-Calls, die bei einem Rückruf Ihrerseits schnell ins Geld gehen können, manchmal sogar mehrere Franken in wenigen Sekunden. Davor warnt auch die hessische Polizei.

Ebenfalls eine Gefahr derzeit: Personen, die mit gespooften Telefonnummern aus der gleichen Region (Frankfurt am Main) anrufen und sich als Polizisten ausgeben. Mit erfundenen Storys versuchen sie, an Geld zu kommen. Die hessische Polizei betont aber, dass sie nicht auf diese Weise an Personen herantreten würde.

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