Hier die Informationen vom Veranstalter des Workshops vE Academy:

Über diesen Workshop

Tauche ein in die faszinierende Welt der Virtuellen Realität (VR) und erschaffe eigene VR-Welten. Unser dreitägiges VR Creation Camp bietet dir eine praxisorientierte Einführung in die Erstellung und Anwendung von VR-Inhalten. Als Ergebnis des Workshops wirst du deine eigene VR Umgebung auf einer Meta Quest mit nach Hause bzw. ins Büro nehmen.

Der Workshop ist wie folgt aufgebaut:

Tag 1: Einführung und Grundlagen:

Am ersten Tag lernst du die Grundlagen der VR-Technologie kennen. Wir beginnen mit einer allgemeinen Einführung in die virtuelle Realität, die verschiedenen Typen von VR-Erlebnissen und die technische Ausstattung. Du wirst die Meta Quest 3 einrichten und die ersten interaktiven VR-Umgebungen erkunden. Du entwickelst ein konkretes Projekt, das auf die Bedürfnisse deines Unternehmens zugeschnitten ist, damit Du am zweiten Tag mit der Kreation deiner ersten eigenen VR-Welt loslegen kannst.

Tag 2: Kreation eigener VR-Welten:

Der zweite Tag steht ganz im Zeichen der Kreativität. Unter Anleitung eines erfahrenen Entwicklers beginnst du, eigene VR-Szenarien zu entwerfen. Du lernst, wie man interaktive Elemente integriert und Benutzererfahrungen gestaltet.

Tag 3: Anwendungsfälle und Präsentation:

Am letzten Tag konzentrieren wir uns auf die verschiedenen Use Cases. Du schliesst dein eigenes Projekt ab und präsentierst anschliessend dein Ergebnis in der Gruppe. Danach erhältst du Rückmeldungen und setzt dich mit den nächsten Schritten zur Implementierung von VR-Lösungen in deinem Arbeitsbereich auseinander. Am Ende des Tages ist dein konkretes Ergebnis auf deiner Meta Quest 3 gespeichert, damit du deine VR Welt im Geschäft oder weiteren Interessierten direkt präsentieren kannst.

Für wen ist dieser Workshop?

Dieser Workshop richtet sich an Personen, die in den Bereichen Innovation, Unternehmensentwicklung und Marketing tätig sind sowie an alle, die neugierig auf VR-Technologie sind und mehr darüber erfahren möchten. Vorkenntnisse in der VR-Kreation oder Programmierung sind nicht erforderlich.

Was wirst Du lernen?

Grundlagen der VR-Technologie und deren Anwendungsmöglichkeiten

Einrichten und Bedienen der Meta Quest 3

Erstellen eigener VR-Szenarien mit einer No-Code-Software

Integration von VR in Geschäftsprozesse und Entwicklung von Use Cases

Präsentation und Diskussion von VR-Projekten

Warum teilnehmen?

Nimm am VR Camp teil, um:

Eigene VR-Welten zu kreieren, die dein Unternehmen voranbringen können

Wettbewerbsvorteile durch den Einsatz innovativer VR-Lösungen zu erlangen

Mit gleichgesinnten Innovatoren zu netzwerken und von Experten zu lernen

Du erhältst deine eigene Meta Quest 3, die du am Schluss inkl. deiner kreierten VR-Welt behalten kannst.

Verpasse nicht die Chance, an der Spitze der technologischen Entwicklung zu stehen und die Zukunft deines Unternehmens aktiv mitzugestalten. Wir freuen uns auf deine Teilnahme am VR Camp!

Anmelden kann man sich hier: https://ve-academy.ch/event/vr-creation-camp/