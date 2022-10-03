Werbung im Replay-TV: Wer verlangt wie viel?

Es war das Erfolgs- und auch Überlebens-Rezept des linearen Fernsehens, dass es eigentlich nicht mehr linear war. Wer ein TV-Abo bei einem Schweizer Provider hatte, konnte in der Regel einfach alle Inhalte mit einem Knopfdruck aufnehmen. Vorab, ohne Videokassette wie früher, einfach auf der Box – und es sich anschauen, wenn man Zeit und Lust hatte. Das Beste: Die Werbepausen entfielen, weil man einfach vorspringen konnte. Das fällt ab dem 4. Oktober weg.

Ab dann gibt es mehrere Modelle mit unterschiedlichen Werbetypen (siehe hier). Nicht alle TV-Sender nutzen die gleichen Werbetypen. Freilich kann man auch dann in den Genuss werbefreien Replay-Fernsehens kommen, wenn man das bezahlt. Die Preise sind je nach Anbieter aber unterschiedlich. Wir haben die Preise der bekanntesten Anbieter verglichen und listen diese hier für Sie auf. Kleiner Hinweis aufs Vertragliche: Die Option kann bei den meisten Anbietern – ähnlich wie bei YouTube Premium – innert eines Monats wieder gekündigt werden, man ist also nicht für eine bestimmte Dauer gebunden.