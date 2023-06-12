Windows 10: Diese Versionen erhalten keine Updates mehr

Entweder prüfen Sie dies im Windows-Einstellungsmenü. Via Windows-Start navigieren Sie zu den Einstellungen und dort bei System finden Sie Info.

Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie gleichzeitig die Windows-Taste und die Taste R drücken. Tippen Sie dann winver ein und klicken auf OK (bzw. drücken Sie die Enter-Taste).

So aktualisieren Sie die Windows-10-Version

Falls Sie Windows 10 21H2 installiert haben, sollten Sie nun auf eine neuere Windows-10-Version aktualisieren. Dies erledigen Sie in den Windows-Einstellungen unter Update und Sicherheit, anschliessend via Windows Update können Sie Nach Updates suchen anstossen. Sollte Version 22H2 nicht automatisch angeboten werden, können Sie es manuell über den Windows-Update-Assistenten abrufen.

Alternativ können Sie auch auf Windows 11 aktualisieren, sofern Ihr PC die Systemvoraussetzungen dafür erfüllt. PCtipps wichtigste Tipps für Windows-11-Einsteiger finden Sie hier.