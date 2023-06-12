Wartungsende erreicht
Windows 10: Diese Versionen erhalten keine Updates mehr
Microsoft beendet am Dienstag den Support für die Windows-10-Version 21H2. Gemäss dieser Microsoft-Windows-Relase-Webseite wird am 13. Juni 2023 das letzte Mal ein Sicherheits-Update zur Verfügung gestellt. Das Supportende betrifft Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro Education und Pro für Workstations.
Ausnahmen macht Windows nur für Windows 10 21H2 Enterprise, 21H2 Education und Windows 21H2 IoT Enterprise, da gibts Updates bis zum 11. Juni 2024. Die endgültige Version von Windows 10 ist die Version 22H2. Diese Version wird das Supportende am 14. Oktober 2025 erreichen.
Welche Windows-Version verwenden Sie?
Entweder prüfen Sie dies im Windows-Einstellungsmenü. Via Windows-Start navigieren Sie zu den Einstellungen und dort bei System finden Sie Info.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sie gleichzeitig die Windows-Taste und die Taste R drücken. Tippen Sie dann winver ein und klicken auf OK (bzw. drücken Sie die Enter-Taste).
So aktualisieren Sie die Windows-10-Version
Falls Sie Windows 10 21H2 installiert haben, sollten Sie nun auf eine neuere Windows-10-Version aktualisieren. Dies erledigen Sie in den Windows-Einstellungen unter Update und Sicherheit, anschliessend via Windows Update können Sie Nach Updates suchen anstossen. Sollte Version 22H2 nicht automatisch angeboten werden, können Sie es manuell über den Windows-Update-Assistenten abrufen.
Alternativ können Sie auch auf Windows 11 aktualisieren, sofern Ihr PC die Systemvoraussetzungen dafür erfüllt. PCtipps wichtigste Tipps für Windows-11-Einsteiger finden Sie hier.
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