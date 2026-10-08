Windows für hybride Intelligenz

KI-Agenten sollen je nach Bedarf lokal auf einem Gerät oder in der Cloud ausgeführt werden können und dabei von integrierten Sicherheits-, Governance- und Verwaltungsfunktionen profitieren. Die Ankündigung umfasst Windows, Copilot, Surface sowie eine neue Generation KI-gestützter Geräte, die gemeinsam mit Partnern aus dem Ökosystem und NVIDIA entwickelt wurden.

Die wichtigsten Punkte:

Windows ist die sicherste Plattform für Agenten: Integrierte Funktionen für Isolation, Identitätsmanagement und Verwaltung helfen Unternehmen dabei, den Zugriff von Agenten zu steuern, nachzuvollziehen, welcher Agent eine Aktion ausgeführt hat, und Agenten iunternehmensweit zu verwalten. Microsoft Execution Containers (MXC) sind für Windows ab sofort allgemein verfügbar. Hybride Intelligenz bringt modernste KI-Funktionen lokal auf Windows-PCs: Durch die Kombination aus intelligenter Aufgabenverteilung, leistungsfähigen lokalen KI-Modellen und einer optimierten Laufzeitumgebung können Workloads jeweils dort ausgeführt werden, wo es für die jeweilige Aufgabe am sinnvollsten ist – lokal auf dem Gerät oder in der Cloud. Copilot wird durch die hybride Intelligenz von Windows noch leistungsfähiger: Künftig kann Copilot lokalen Kontext vom PC der Benutzer:innen einbeziehen, Aufgaben in ihrem Auftrag ausführen und auf lokale KI-Modelle zurückgreifen. Das erweitert die Möglichkeiten von Copilot und trägt gleichzeitig dazu bei, KI-Ressourcen effizienter zu nutzen. Eine neue Generation von Windows-PCs ermöglicht hybride Intelligenz: Von stets verfügbaren Mini-Desktop-PCs über KI-Workstations bis hin zu Systemen auf Basis der DGX Station bringen Microsoft und seine Gerätepartner neue Hardware auf den Markt, die speziell für agentenbasierte und KI-gestützte Workloads entwickelt wurde. Der mit NVIDIA RTX Spark ausgestattete Surface Laptop Ultra kann ab heute vorbestellt werden. Windows wird im Alltag noch leistungsfähiger: Neue Aktionen in der Windows-Suche ermöglichen es, Aufgaben direkt über die Taskleiste zu erledigen. Gleichzeitig sorgen kontinuierliche Investitionen in den Gaming-Bereich für eine bessere Leistung, erweiterte Grafikfunktionen und eine breitere Unterstützung KI-gestützter PCs.

Neben den neuen KI-Funktionen hob Microsoft auch seine kontinuierlichen Investitionen in Qualität, Leistung und Sicherheit von Windows sowie in Entwicklerwerkzeuge und Gaming hervor. Zusammen positionieren diese Neuerungen Windows als Plattform für die nächste Generation des KI-gestützten Computings, in der intelligente Agenten, lokale KI-Modelle und Cloud-Dienste nahtlos zusammenarbeiten.