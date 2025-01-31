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Patrick Hediger
31. Jan 2025
Lesedauer 3 Min.

KI-Tools

Windsurf: Entwicklungsumgebung mit KI-Unterstützung

Mit Windsurf präsentiert Codeium eine IDE, die durch KI-gestützte Features Entwickler in ihrem Workflow unterstützt und verbessert.
© (Quelle: EMGenie)

Windsurf, Codeiums neueste IDE, bietet eine Vielzahl von Funktionen, die ihrerseits künstliche Intelligenz nutzen, um Entwickler effizienter bei ihren Projekten zu unterstützen.

Nach der Installation wird der Nutzer durch den Onboarding-Prozess geleitet, der verschiedene Optionen anbietet, darunter die Möglichkeit, Konfigurationen aus Visual Studio Code oder Cursor zu importieren oder von Grund auf neu zu beginnen.

Das Besondere an Windsurf ist die Integration des Cascade-Panels, das als KI-gesteuerter Codeassistent fungiert. Es bietet Entwicklern die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Code zu schreiben und sogar Code auszuführen – alles innerhalb der IDE. Damit können Projekte nicht nur schneller, sondern auch kreativer umgesetzt werden. Mit der einfachen Funktion zum Erstellen neuer Projekte wird der Einstieg in die Programmierung mit Windsurf besonders unkompliziert.

Des Weiteren ermöglicht Windsurf das Öffnen von lokal gespeicherten Ordnern oder das Verbinden mit Remote-Servern über SSH, was die Flexibilität für Entwickler erhöht. Anpassungen an den AI-Einstellungen bieten die Möglichkeit, die Autocomplete-Geschwindigkeit anzupassen oder spezifische Features zu deaktivieren.

Windsurf legt grossen Wert auf eine benutzerfreundliche Erfahrung. Während des Setups können Entwickler auch ihre bevorzugten Tastenkombinationen und Farbschemata auswählen. Die Authentifizierung erfolgt über ein kostenloses Codeium-Konto, das eine einfache Anmeldung ermöglicht. Ein einmaliges Festlegen der Einstellungen genügt, um sofort mit der Arbeit zu beginnen.

Trotz seiner vielen Vorteile hat Windsurf einige Einschränkungen. Bestimmte Extensions, insbesondere andere AI-Code-Vervollständigungs-Tools, sind mit Windsurf inkompatibel, und die Installation weiterer Extensions durch Marktplätze wird nicht unterstützt.

Insgesamt ergibt sich aus der Kombination dieser Features ein mächtiges Werkzeug, das speziell für die Bedürfnisse moderner Softwareentwickler konzipiert wurde.

Der Editor Windsurf mit KI-Unterstützung

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