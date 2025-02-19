Workflow zur Code-Generierung mit LLMs

Der nächste Schritt in seinem Workflow ist die Planung. Reed nutzt ein weiteres LLM, um einen detaillierten, schrittweisen Plan für die Umsetzung seines Projekts zu erstellen. Dabei betont er die Wichtigkeit von testgetriebenem Entwickeln (TDD), um sicherzustellen, dass jeder Schritt des Entwicklungsprozesses sicher implementiert werden kann.

Der Durchführungsschritt umfasst die Nutzung von Tools wie Claude und Aider, die Reed ermöglichen, in Echtzeit mit dem generierten Code zu interagieren. Dies ermöglicht nicht nur eine schnelle Implementierung, sondern auch effektives Testen und das Debuggen im Fall von Problemen. Reed hebt hervor, dass die Verwendung dieser Tools, in Kombination mit seinem strukturierten Ansatz, es ihm ermöglichte, zahlreiche Projekte erfolgreich abzuschliessen.

Besonders interessant ist sein Ansatz zur Arbeit mit bestehenden Codebasen, bei dem er sich auf inkrementelle Verbesserungen konzentriert. Anstatt grosse, riskante Änderungen vorzunehmen, fordert Reed eine schrittweise Verbesserung an, die es erlaubt, kleine, sichere Anpassungen zu implementieren, die die Gesamtfunktionalität verbessern.

Trotz der vielen Vorteile, die Reeds Ansatz mit sich bringt, gibt es auch Herausforderungen. Eine der grössten ist die Notwendigkeit, den Überblick über komplexe Codebasen zu behalten und sicherzustellen, dass die KI-Modelle die relevanten Informationen effektiv nutzen können. Reed ermutigt Entwickler, sich die Zeit zu nehmen, um ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und die Möglichkeiten von LLMs zur Verbesserung ihrer Arbeitsprozesse zu erkunden.

Reeds Blogbeitrag nennt auch weitere hilfreiche Tools und gibt detaillierten Einblick in sein Vorgehen.

So nutzt Entwickler Harper Reed LLMs, um Software zu entwickeln