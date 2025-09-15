Das war die WWDC 2025 - die Updates sind da

Spotlight, Apple eigene Suchfunktion, ist seit vielen Jahren ein treuer Begleiter und hilft vor allem auf dem Mac, Daten und Ereignisse aufzustöbern. Neu ist es auch möglich, über das Eingabefeld der Suchfunktion direkte Aktionen auszulösen, wie etwa den E-Mail-Versand oder die Erstellung einer neuen Notiz, ohne dass dazu in die App gewechselt werden muss. Die Suchergebnisse werden einer intelligenten Sortierung unterzogen. Mehr noch: Auch die Cloud-Speicher von Drittanbietern werden nun durchsucht.

Die alte Garde

Die bange Frage vor der Keynote lautete: Werden Macs mit Intel-CPU noch unterstützt? Jetzt ist es offiziell: macOS 26 ‹Tahoe› wird die letzte grosse Version sein, die Intel-basierte Macs unterstützt. Anschliessend erhalten diese Rechner noch Sicherheitsupdates für 3 Jahre. Zu den unterstützten Intel-basierten Macs gehören das MacBook Pro (16 Zoll, 2019), das MacBook Pro (13 Zoll, 2020, mit vier Thunderbolt 3-Anschlüssen), der iMac (27 Zoll, 2020) und der Mac Pro (2019).

Die Rosetta-2-Umgebung, dank der Intel-Anwendungen auch auf Macs mit M-SoC laufen, wird voraussichtlich noch bis und mit macOS 27 unterstützt, dann gehen auch dort die Lichter aus. Diese Frist soll den Entwicklern helfen, ihre Anwendungen bis dahin komplett auf M-Macs zu portieren.

Mindestanforderungen: macOS 26 ‹Tahoe› läuft auf allen Rechnern mit Apples hauseigenem M-SoC, sowie auf den oben erwähnten Modellen.

iPadOS 26: näher am Mac denn je

Multitasking, Mac-like

Während sich «Liquid Glass» quer durch die Erscheinungsbilder zieht, ist das iPad auch bei den Funktionen der grösste Nutzniesser der neuen Systeme. Allerdings herrschte hier auch der grösste Nachholbedarf: Immer lauter und zahlreicher wurden die Stimmen, die dem System vorwarfen, den Möglichkeiten der Hardware weit hinterherzuhinken. Doch jetzt bewegt sich das iPad endlich mit grossen Schritten in die richtige Richtung und nähert sich dem Mac an, ohne dabei seine Herkunft und seinen Charakter zu verleugnen.

Maus und Tastatur lassen sich schon lange mit dem iPad verbinden, doch der Umgang wirkte stets wie ein Krücke, angefangen beim etwas befremdlichen, weil kreisrunden Mauszeiger. Der sieht nun endlich so aus, wie wir es gewohnt sind. Viel mehr noch: Die Fenster bekommen die Schliessflächen des Macs, lassen sich dynamisch skalieren. Auch die Menüleiste am oberen Rand fehlt nicht, wenn sie denn gewünscht wird. Damit wird der etwas gar simple Stage Manager hinfällig, der erst 2023 mit iPadOS 16 eingeführt wurde. All diese Funktionen sind jedoch optional. Wer an ihnen keinen Geschmack findet, kann das iPad genauso bedienen, wie bis anhin.