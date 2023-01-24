Anzeige
Anzeige
Anzeige
bodoky-florian.jpg
Florian Bodoky
24. Jan 2023
Lesedauer 2 Min.

Gaming

Auf der Xbox kann man auch Nintendo spielen

Haben Sie schon gewusst, dass man auf der Xbox auch Nintendo-Games zocken kann? Es braucht einen kleinen Workaround und ist juristisch wohl etwas heikel. Aber es geht, wie sich zeigt.
© (Quelle: Modern Vintage Gamer / YouTube)

Die Xbox – vor allem die aktuellen Modelle Series X und Series S – ist ein Erfolg, nicht zuletzt durch den Ultimate Game Pass, der es ermöglicht, zu einem Pauschalpreis hunderte von Spielen auszuprobieren, teilweise sogar vor dem offiziellen Release. Auch sonst ist die Auswahl von Spielen gross. Nun kommt aber noch ein spezieller Bonus hinzu. 

Es gibt nämlich den Dolphin Emulator. Dies ist zwar eine Windows-Anwendung, aber Microsoft teilte mit, dass diese auf allen Microsoft-Plattformen laufen würde – also ist es möglich, entsprechend kompatible Images oder ROMs damit auszuführen – beispielsweise von Nintendo-Spielen. Bei älteren Xboxen (also z. B. One X) würde dies auch funktionieren, jedoch kommt die Konsole damit an ihre technischen Grenzen, worunter der Spielspass leidet. Deshalb sei dies eher eine Sache für die beiden aktuellen Xbox-Modelle, wie Windows Central berichtet.

Selbstverständlich kann der Dolphin-Emulator nicht einfach über den Microsoft Store heruntergeladen werden, denn technisch gesehen ist das Herunterladen und Spielen von Games über ROMs, die ja zuhauf kostenlos im Internet zu haben sind, eine juristische Grauzone. Deswegen werden wir Sie weder dazu ermuntern, dies zu versuchen, noch selbst eine Anleitung anfertigen. Wie der finale Spielspass aussieht, wenn die entsprechenden Vorkehrungen getroffen sind, sehen Sie in diesem Video.

Kommentare

Spiele Nintendo Xbox Spielkonsole
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare