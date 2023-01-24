Auf der Xbox kann man auch Nintendo spielen

Die Xbox – vor allem die aktuellen Modelle Series X und Series S – ist ein Erfolg, nicht zuletzt durch den Ultimate Game Pass, der es ermöglicht, zu einem Pauschalpreis hunderte von Spielen auszuprobieren, teilweise sogar vor dem offiziellen Release. Auch sonst ist die Auswahl von Spielen gross. Nun kommt aber noch ein spezieller Bonus hinzu.

Es gibt nämlich den Dolphin Emulator. Dies ist zwar eine Windows-Anwendung, aber Microsoft teilte mit, dass diese auf allen Microsoft-Plattformen laufen würde – also ist es möglich, entsprechend kompatible Images oder ROMs damit auszuführen – beispielsweise von Nintendo-Spielen. Bei älteren Xboxen (also z. B. One X) würde dies auch funktionieren, jedoch kommt die Konsole damit an ihre technischen Grenzen, worunter der Spielspass leidet. Deshalb sei dies eher eine Sache für die beiden aktuellen Xbox-Modelle, wie Windows Central berichtet.

Selbstverständlich kann der Dolphin-Emulator nicht einfach über den Microsoft Store heruntergeladen werden, denn technisch gesehen ist das Herunterladen und Spielen von Games über ROMs, die ja zuhauf kostenlos im Internet zu haben sind, eine juristische Grauzone. Deswegen werden wir Sie weder dazu ermuntern, dies zu versuchen, noch selbst eine Anleitung anfertigen. Wie der finale Spielspass aussieht, wenn die entsprechenden Vorkehrungen getroffen sind, sehen Sie in diesem Video.