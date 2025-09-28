Xiaomi bringt 15T-Serie mit Leica-Kameras

Xiaomi ergänzt sein Portfolio um zwei Geräte, die im oberen Preissegment angesiedelt sind. Der Schwerpunkt liegt erneut auf der Fotografie. Beide Modelle verfügen über ein Dreifach-Kamerasystem, das gemeinsam mit Leica entwickelt wurde. Beim 15T Pro kommt erstmals ein 5-fach-Teleobjektiv zum Einsatz, das Brennweiten von 15 bis 230 Millimetern abdeckt. Das Standardmodell reicht bis 92 Millimeter.

Herzstück ist jeweils eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit lichtstarker Blende. Das 15T Pro nutzt zusätzlich den neuen Light Fusion 900 Sensor mit erweitertem Dynamikumfang. Ergänzt werden die Hauptkameras durch Ultraweitwinkel- und Teleobjektive sowie eine 32-Megapixel-Frontkamera. Neben klassischen Foto-Features bringt Xiaomi die Plattform AISP 2.0 ein, die Porträts und Farbdarstellung per Software optimieren soll.

Auch für Videografie gibt es Neuerungen. Beide Geräte unterstützen 4K HDR+ bei 30 Bildern pro Sekunde über alle Brennweiten. Das Pro-Modell erweitert dies um Aufnahmen mit bis zu 120 fps sowie Log-Formate, die für eine professionelle Nachbearbeitung vorgesehen sind.

Kommunikation ohne Netz

Eine weitere Neuerung ist das System „Astral Communication“. Es umfasst mehrere Technologien, darunter „Offline Communication“. Damit können zwei Geräte direkt miteinander verbunden werden, ohne dass Mobilfunk oder WLAN erforderlich sind. Die Reichweite beträgt beim 15T Pro bis zu 1,9 Kilometer, beim 15T bis zu 1,3 Kilometer. Gedacht ist die Funktion für den Einsatz in Regionen ohne Netzabdeckung.