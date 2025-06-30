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Wolfgang Kempkens, pte
30. Jun 2025
Lesedauer 3 Min.

Mini-Ventilator

xMEMS kühlt Chips mit flatterndem Silizium

Mit einer Art Mini-Ventilator namens "Fan-on-a-Chip" will xMEMS tragbare Elektronik effektiv kühl halten. Denn diese darf sich keinesfalls so erhitzen, dass sie dem Nutzer Brandwunden zufügt, wenn er sie berührt.
© (Quelle: xmems)

Mit herkömmlichen Kühlkörpern beispielsweise ist es bislang schwierig bis unmöglich, die Temperatur von elektronischen Brillen erträglich zu halten.

Dünner als ein Euro-Cent

Die winzigen Kühlgeräte von xMEMS werden direkt auf den Prozessoren befestigt. Sie bestehen aus einer dünnen Piezo-Schicht, die eine Siliziummembran mit Ultraschallfrequenz auf und ab bewegt, wenn eine Wechselspannung angelegt wird. Sie pumpt Luft in eine Kühlkammer, die über ein winziges Ventil verfügt, das sich schnell öffnen und schliessen kann. Erreicht dieser Druck ein bestimmtes Niveau, öffnet sich das Ventil, um den Druck abzulassen, wodurch ein Luftstrom entsteht, der die Elektronik kühlt. Die Kühleinrichtung ist nur 1,13 Millimeter dick, passt also auch in kleine Gehäuse. Zum Vergleich: Ein Euro-Cent ist 1,67 Millimeter dick.

xMEMS will Anfang 2026 mit der Massenproduktion seiner Kühl-Chips beginnen und hofft, dass diese dann in Smart-Brillen und andere Wearables integriert werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass mit zunehmender Weiterentwicklung von Smart-Brillen deren Leistung von derzeit 0,5 bis ein Watt auf über zwei Watt steigen dürfte, wodurch sie sich zu stark erhitzen könnten. xMEMS gibt an, dass seine Chips die Betriebstemperatur dieser Brillen um 40 Prozent senken.

Kühler passt in die Brille

"Die Wärmeentwicklung in Smart-Brillen und anderen Wearables ist mehr als nur ein Leistungsproblem. Sie wirkt sich direkt auf den Komfort und die Sicherheit der Benutzer aus. Unsere 'µCooling'-Technologie ist die einzige aktive Lösung, die klein, dünn und leicht genug ist, um direkt in den begrenzten Raum des Brillengestells integriert zu werden und die Oberflächentemperaturen aktiv zu regulieren, sodass die Brille wirklich den ganzen Tag über getragen werden kann", so Mike Housholder, Vicepresident für Marketing bei xMEMS. (pressetext.com)

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