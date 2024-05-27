Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
Platzhalter-Person.webp
Moritz Bergmann, pte
27. Mai 2024
Lesedauer 3 Min.

Influencer

YouTuber sind oft wichtiger als lose Bekannte

52 Prozent der Befragen haben laut Studie der University of Essex zumindest starke parasoziale Beziehung zu ihren Lieblingsyoutubern.

Zum Youtube-Kanal vom PCtipp

© (Quelle: PCtipp)

Einseitige Beziehungen mit YouTubern sind emotional erfüllender als das Reden mit losen Freunden. Blogger oder Influencer wie "Zoella", "KSI" und "PewDiePie" können eher aufmuntern als flüchtige Bekannte wie Nachbarn oder Arbeitskollegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der University of Essex. Laut Forschungsleiterin Veronica Lamarche fühlen sich die Menschen von diesen fiktionalen Charakteren auch gemocht, respektiert und verstanden. Details sind in den "Scientific Reports" nachzulesen.

PCtipp auf Youtube

1.080 Personen untersucht

Lamarche nach spielen parasoziale Beziehungen auch dann eine wichtige Rolle, wenn es um das Gefühl geht, dass im Notfall Unterstützung vorhanden ist. Das gilt, so die Expertin, auch dann, wenn Menschen diese Personen nie tatsächlich werden treffen können. Dabei handelt es sich auch nicht um die letzte Zuflucht für sehr junge oder einsame Menschen.

"Personen jeden Alters haben angegeben, dass sie eine starke Verbindung zu zumindest einem fiktionalen Charakter, einer Berühmtheit oder einer Online-Persönlichkeit haben, die sie allerdings nie persönlich getroffen haben. Im Verlauf von insgesamt drei Studien wurden mehr als 1.080 Personen zu ihrer Wahrnehmung von parasozialen Beziehungen befragt. 52 Prozent gaben in der Folge eine starke parasoziale Beziehung an und 36 Prozent fühlten sich einem YouTuber nahe."

Enge Beziehung bleibt ideal

Das Sample bestand aus Briten und US-Amerikanern mit einem Durchschnittsalter von 36 Jahren. Die imaginierten Beziehungen mit einer Person, die sie nie getroffen haben oder die überhaupt eine Fiktion ist, wurden als erfüllender als der Kontakt zu unter anderem nur flüchtig bekannten Menschen angesehen. Eine starke beidseitige Beziehung, wie eine Liebesbeziehung oder eine sehr enge Freundschaft, wurden jedoch einheitlich als die beste Möglichkeit zur Stillung emotionaler Bedürfnisse angesehen.

Wurden die Teilnehmer jedoch von Lamarche ersucht, an das letzte Mal zu denken, bei dem ihre Gefühle in diesem Bereich verletzt wurden, war sich zumindest ein Teil sicherer, dass ihre parasozialen Beziehungen dazu in der Lage wären, ihre emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen. (pressetext.com)

Inhalt

Kommentare

Youtube
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare