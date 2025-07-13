Zalando übernimmt About You: Grünes Licht aus Brüssel

Die EU-Kommission hat der Übernahme des Konkurrenten About You durch den Mode-Onlinehändler Zalando zugestimmt. Verbrauchern und Marken würden weiterhin hinreichend Alternativen zur Verfügung stehen. Am 11. Juli soll die Transaktion vollzogen werden.

Zalando hatte seine Pläne bereits im Dezember 2024 öffentlich gemacht. SAZsport hatte darüber berichtet. Mit diesem Schritt will das Berliner Unternehmen seine Position als führender Online-Modeanbieter Europas festigen. Zalando wurde 2008 von Robert Gentz und David Schneider gegründet und zählt inzwischen rund 52 Millionen Kundinnen und Kunden.

About You hingegen kommt auf rund zwei Millionen Nutzer, ist jedoch besonders bei jungen Zielgruppen beliebt und in Deutschland die Nummer zwei im Mode-E-Commerce.

Der Kaufpreis beläuft sich auf etwas über eine Milliarde Euro. Während Zalando im letzten Geschäftsjahr laut „Handelsblatt“ einen Gewinn von rund 250 Millionen Euro erzielte, verbuchte About You einen Verlust von über 100 Millionen Euro.