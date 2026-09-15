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Boris Boden
15. Sep 2026
Lesedauer 3 Min.

Zwei iPhones mit einer Rufnummer: Telekom führt iPhone Handoff ein

Als erster Netzbetreiber bringt die Telekom den iPhone Handoff von Apple als Teil ihres MultiSIM-Angebots nach Deutschland: Damit können zwei iPhones mit der selben Rufnummer genutzt werden.
iPhone 17e
© Apple

Für viele Menschen ist das aktuelle iPhone oft die erste Wahl. Doch bei Aktivitäten wie Radfahren, Wandern, auf Reisen, bei einem Festival oder am Strand kann dagegen ein älteres oder kompakteres Gerät sinnvoller sein. Mit iPhone Handoff können Telekom-Kunden einfach das iPhone auswählen, das sie gerade verwenden möchten. Die Rufnummer bleibt dieselbe. Telefonie, Nachrichten und mobile Daten stehen auf dem jeweils aktiven Gerät zur Verfügung. Dabei ist immer nur eines der beiden iPhones aktiv.

Die Telekom ist in Deutschland exklusiver Partner von Apple für diesen Dienst, der Teil des MultiSIM-Angebots des Netzbetreibers wird. Telekom-Kunden konnten bestimmte Funktionen ihrer MultiSIM bereits zwischen den verbundenen Geräten umschalten. Dafür waren je nach Funktion Service-Kurzwahlen oder Einstellungen erforderlich. iPhone Handoff integriert diesen Prozess direkt in die Benutzeroberfläche des iPhones. Statt sich mit einzelnen SIM-Karten oder Netzwerkbefehlen zu befassen, wählen die Kunden lediglich das gewünschte iPhone aus.

Kein zusätzlicher Vertrag

iPhone Handoff ist kein zweiter Mobilfunkvertrag und keine zweite Rufnummer. Die Funktion baut auf dem MultiSIM-Prinzip auf: Eine zusätzliche SIM-Karte oder ein zusätzliches eSIM-Profil nutzt die Rufnummer und das Datenvolumen des bestehenden Mobilfunkvertrags auf einem weiteren Gerät. Je nach Tarif können Kunden ihre MultiSIM auf mehreren Geräten verwenden, zum Beispiel mit einem Tablet, einem Laptop oder einer Smartwatch.

Eingehende Anrufe können auf ausgewählten Geräten klingeln. SMS lassen sich jeweils einem Gerät zuordnen und dort senden oder empfangen. Das Datenvolumen des Haupttarifs steht den verbundenen Geräten zur Verfügung. Eine manuelle Umschaltung ist dafür normalerweise nicht nötig.

Hinter der einfachen Bedienung steht die enge Verbindung von Apple-Gerätetechnik und Telekom-Netz. Server der Telekom verbinden die Funktion auf dem iPhone mit den Systemen des Netzes. Kunden brauchen nur das jeweilige iPhone zu entsperren und schon erkennt die iPhone Handoff-Funktionalität, welches Gerät aktiv im Netz ist.

MultiSIM können zu allen MagentaMobil-Tarifen hinzugebucht werden. Eine zum Hauptvertag hinzugebuchte MultiSIM kostet 6,95 Euro monatlich. Im aktuellen MagentaMobil L ist bereits eine MultiSIM ohne Zusatzkosten enthalten. Im Tarif MagentaMobil XL sind es zwei MultiSIM.

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